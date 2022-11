Rali Viana do Castelo, já há Campeões: Adruzilo Lopes (Promo) Sergi Francoli (Toyota), Gonçalo Henriques (FPAK) e Luís Mota (Clássicos) | AutoSport

Num grande rali que marcou o final de temporada, consagraram-se os derradeiros campeões da época. O Rali Viana do Castelo decidia vários campeonato e com o fim do rali, já há Campeões para anunciar: Adruzilo Lopes venceu o rali, Fernando Teotónio foi apenas terceiro e por isso suplantou a diferença pontuar e é o novo Campeão Promo de Ralis, Miguel Campos e Marco Macedo vencem o Rali de Viana do Castelo mas o segundo lugar garante o título da TGR IberianCup a Sergi Francolí e María Salvo. Gonçalo Henriques bateu Rafael Cunha por 40.7s e com isso são os vencedores do FPAK Júnior Team, tendo para o ano um Rally5 para correr no CPR. Por fim, Nuno Mateus bateu Luís Mota por mais de um minuto mas Mota é o Campeão dos Clássicos de Ralis, embora tenha ficado empatado em número de vitórias, segundos lugares…e abandonos.



No Campeonato Promo de Ralis, Adruzilo Lopes não deixou os seus créditos por mãos alheias, fez o que tinha a fazer que passava por vencer a prova, tendo que esperar pelo resultado do seu adversário direto no campeonato, Fernando Teotónio, que se fosse segundo, era campeão. Não o conseguiu, terminou no lugar mais baixo do pódio e com isso o título foi para Adruzilo Lopes, que teve de suar para chegar ao ceptro. No seu percurso, Adruzilo Lopes venceu os oito troços da prova e contou com uma bela prestação de Rui Borges, que foi segundo, depois de fazer uma excelente prova, contribuindo para a decisão do título.

Com o sexto lugar no Rali de Viana do Castelo, Alfredo Moreira assegurou o terceiro lugar no campeonato, isto quando já tinha vencido as duas rodas motrizes.

Na Toyota Gazoo Iberian Cup o campeão foi Sergio Francolí, apesar da vitória no rali de Miguel Campos.

Depois de ter perdido um triunfo em troços durante a manhã, o piloto luso precisava de vencer os quatro troços da tarde para lá de, obviamente, ganhar o rali mas foi Francoli que venceu o último troço, por 1.2s o que levou a que o título terminasse nas mãos do piloto espanhol.

No FPAK Junior Team, Gonçalo Henriques precisava de bater Rafael Cunha e fê-lo com toda a classe, nunca dando ao seu adversário muitas hipóteses de reagir.

Nos Clássicos, dificilmente outro piloto que não Luís Mota e Nuno Mateus iria lutar pelos dois lugares da frente e devido ao facto de Mota não precisar de vencer para chegar ao título, controlou a sua prova, somando assim mais um título com o segundo lugar. Nuno Mateus venceu, mas não chegou.