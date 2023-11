Rali de Viana do Castelo: tudo ou nada no FPAK Junior Team | AutoSport

Depois de tudo o que se passou no Rali Vidreiro Centro de Portugal com a desclassificação de Rafael Rêgo, o FPAK Junior Team chega ao Rali de Viana do Castelo absolutamente ao rubro. Pedro Pereira tem um ponto de vantagem sobre Rafael Rego em mais de 30 pontos em disputa na prova do CAST. Vitor Matias está no 3º posto do troféu mas atento ao um deslize dos dois primeiros.

Convém recordar que além dos pontos a atribuir pela classificação final (25 para o 1º, 20 para o 2. etc), cada equipa recebe mais um ponto por cada vitória em classificativas, pelo que a disputa do troféu vai acontecer troço a troço ao longo do dia de sábado até à decisão.