Rali de Viana do Castelo: três R5, dois Ford e um Citroën | AutoSport

Mas para além dos campeonatos e dos seus intervenientes, o Rali de Viana do Castelo tem um conjunto de “outsiders” pelos quais passará certamente a vitória final na prova em termos absolutos. André Cabeças já venceu este rali por duas vezes e alinha num Ford Fiesta R5 tendo Bino Santos

de regresso ao banco do lado direito. Ernesto Cunha estreia um Citroen C3 Rally2 como preparação da época de 2024 no Campeonato de Portugal de Ralis. E em estreia também estará Tiago Silva com outro Ford Fiesta R5. Não é estreia mas é antes um regresso saudado: Mário Barbosa leva a Viana do Castelo o Citroen Saxo Kit Car. Tudo nomes que lutarão pelos lugares cimeiros da prova.

O rali arranca na 6ª feira com a Super-Especial no centro da cidade de Viana a partir das 20.38h. Neste troço espetáculo a ordem de partida será do número 57 para o 1 e depois do número 58 até ao 99. No Sábado dupla passagem matinal pelos troços de “Mujães / Geraz do Lima” e “S. Salvador da Torre / Amonde”, e de tarde também duas passagens por “Outeiro” e “Montaria”. A cerimónia do pódio será pelas 17.30h junto ao Centro Cultural de Viana do Castelo.