Rali de Castelo Branco, FPAK Júnior Team: Rafael Cunha lidera, duas equipas de fora | AutoSport

Começo atribulado do FPAK Júnior Team. Depois da jovem Mariana Machado (Sports&You) ter ficado de fora desta prova depois de um acidente nos testes, logo na primeira especial a nova competição da FPAK que visa premiar um jovem piloto até 23 anos com uma época aos comandos de um Rally5 em 2023, José Maria Bastos e José Quintas saíram de estrada nos seus Kia Picanto GT e ficaram fora de prova.

Rafael Cunha venceu a PE1 é o primeiro líder depois de bater Danny Carreira por 3.1s com Gonçalo Henriques a 12.7s.