Rali das Camélias: Luis Catita concretiza sonho ao lado de Carlos Silva

Luís Catita, ao volante de um Ford Escort MKI estreou-se no Rali das Camélias, cumprindo um sonho adiado de dezenas de anos. Com Carlos Silva a seu lado o piloto da Malveira viveu as emoções próprias de uma estreia revestida de fortes desafios que foram sendo superados até ao palanque final na vila de Sintra. Pelo caminho a dupla da Prolama ultrapassou várias dificuldades técnicas, sendo premiada com a chegada ao final no 35º lugar da geral, e no 1º lugar final na categoria H71 (históricos).

Num dia que não mais esquecerá, Luís Catita finalmente realizou um sonho que há décadas acalentava: disputar um rali, e pilotar um Ford Escort MKI no prestigiado Rali das Camélias. Com Carlos Silva ao seu lado, o intrépido piloto da Malveira mergulhou de cabeça nas emoções fervilhantes de uma estreia há muito aguardada, enfrentando desafios que durante muito tempo pareceram muralhas intransponíveis.

A cada curva, cada reta, nesta sua primeira batalha contra o tempo, num rali, viveu emoções e concretizou mais um capítulo da sua história no automobilismo. A dupla da Prolama não se deixou abater pelas dificuldades técnicas que surgiam como obstáculos inesperados no caminho, mas encarou-as como degraus a ser conquistados rumo ao objetivo final.

E assim, no meio do fervilhar da competição, Luís Catita e Carlos Silva cruzaram a linha de chegada no 35º lugar geral, foram primeiros na categoria H71. No palco final, na pitoresca vila de Sintra, ergueram o seu troféu não apenas como símbolo de vitória, mas como testemunho de uma jornada marcada pela paixão, pela determinação e pelo inabalável espírito de conquista de um objetivo de vida.

Com um início cauteloso, e de uma primeira avaliação a esta nova experiência, Luis Catita cumpriu os primeiros quilómetros competitivos nas míticas estradas de Sintra, e foi aumentando o seu ritmo até ser atingido por dificuldades técnicas no Escort. A fadiga dos travões, e problemas elétricos surgiram na primeira passagem pelo troço de Mafra, que condicionou todo o rali da dupla, conforme explicou o piloto no final; “… foi um fim de semana de fortes emoções.

Cumpri um sonho de muitos anos, e vivi uma experiência que queria usufruir há muito, mas vinha sendo adiada por diversos motivos. Agora concretizou-se, e com um significado maior por ser com o Carlos Silva ao lado. As dificuldades que sentimos durante o rali são fruto de uma verdadeira estreia e estou muito feliz por termos terminado a prova.

É tudo diferente das rampas onde tenho participado e foi uma experiência incrível. Tenho de reconhecer que para andar à frente é preciso arriscar muito, e não há margens para erros. Disputar o rali na minha região, junto dos meus amigos foi muito entusiasmante e ter o Carlos ao meu lado foi uma boa sensação. Aprendi muito sobre ralis, sobre como se prepara uma prova.

Quero dedicar este resultado à minha Família, e aos Patrocinadores que possibilitaram viver esta aventura e por fim à Equipa Técnica que tudo fizeram para que estivéssemos no final do rali em Sintra…” concluiu Luis Catita.

Por sua vez Carlos Silva, estava naturalmente satisfeito com a troca de experiências que acabava de viver; conforme referiu “…os sonhos são para ser vividos, e a idade nunca pode ser impeditiva para a sua concretização. Este é o exemplo que quero deixar no final desta participação. Sabia do sonho do Luis em fazer um rali das Camélias, e este ano foi possível encaixar esta participação que tinha sido projetada há dezenas de anos. O Luis foi o meu mentor na música que ambos gostamos muito, e foi quem me deu os primeiros acordes e malhas de guitarra, e nessa altura dissemos que um dia faríamos um rali os dois. O sonho realizou-se agora, e estou realmente satisfeito por termos conseguido ultrapassar diversas dificuldades, particularmente, disputar os últimos quilómetros na serra de Sintra sem luzes no carro.

Foi um enorme desafio, mas conseguimos. Quero agradecer a todos os que nos ajudaram achegar até aqui…” concluiu Carlos Silva.

No final a dupla foi ainda surpreendida pela vitória na categoria H71, onde o bonito Ford Escort está incluído…