Rali das Camélias, João Serrão: “depois dos problemas, o resto do rali foi atrás do prejuízo!”

A classificativa inaugural do bilstein group Rallye das Camélias 2024 foi aziaga para as justas ambições da dupla formada por João e Joaquim Serrão.

Depois do tempo perdido logo aí, a dupla do Peugeot 106 Rallye atacou forte e sempre de forma eficaz, almejando recuperar até ao 11º lugar da geral e ao 2º posto entre os X1-9.

A façanha dá conta do excelente ritmo competitivo que pai e filho, uma vez mais, conseguiram ostentar com o pequeno carro francês. Infelizmente, a especial de arranque desta edição da prova organizada pelo Clube de Motorismo de Setúbal seria madrasta para a dupla:

”A meio do primeiro troço cronometrado, cedeu o topo de um amortecedor novo, o que desalinhou o carro por completo. Em todos os cruzamentos ainda no primeiro troço sem razão aparente, estava a GNR mandar abrandar, o que nos fez quebrar o ritmo. E ainda apanhamos o João Rodrigues batido!”, refere João Serrão, dando conta do “calvário” em que se transformou esse primeiro momento contra o cronómetro.

Depois, bem, depois a dupla “cerrou os dentes” e partiu ao ataque: “depois dos problemas na 1ª PEC, fizemos o resto do rali atrás do prejuízo. Infelizmente não foi a prova que queríamos fazer, mas, além de estarmos satisfeitos por termos terminado, estamos orgulhosos do ritmo que impusemos e que ainda nos permitiu recuperar até ao 2º lugar nos X1-9 e ficar à porta do Top 10 da geral. Foi pena o que aconteceu no princípio da prova, mas os ralis são assim!”.