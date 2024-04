Rali das Camélias, Gil Antunes: “O Skoda Fabia RS Rally 2 é mesmo outro nível”

Gil Antunes e Diogo Correia voltaram aos ralis este sábado no Rally das Camélias, ao volante de um Skoda Fabia RS Rally 2, alcançaram o segundo lugar à geral, após terem disputado o primeiro lugar.

O objetivo da equipa, que esteve mais dedicada ao todo-o-terreno em 2023, era ter mais uma experiência ao volante do Skoda Fabia RS Rally 2 naquele que é o Rali da terra natal desta dupla.

Além da ótima experiência aos comandos de um automóvel competitivo e totalmente novo para Gil Antunes e Diogo Correia, ainda conseguiram conquistar o segundo lugar à geral, apesar dos dois furos que ocorreram durante a tarde.

Este Rally das Camélias começou bem para Gil Antunes e Diogo Correia, uma vez que terminaram a manhã no lugar mais alto do pódio, após uma luta bem renhida pelo 1º lugar.

Durante a tarde, Gil Antunes e Diogo Correia continuaram a atacar nas estradas de Mafra e Sintra, mas dois furos tornaram impossível a luta pelo primeiro lugar. Apesar do dissabor, Gil Antunes e Diogo Correia cumpriram o principal objetivo da equipa, chegar ao fim e com muita diversão. Ao longo de todas as especiais deste Rally das Camélias, a dupla contou com um grande apoio por parte de fãs, patrocinadores, familiares e amigos.

“Foi um Rali muito bom, divertimo-nos muito. O Skoda Fabia RS Rally 2 é, de facto, um automóvel muito competitivo muito rápido e proporcionou uma experiência de condução fantástica. O Rali correu-nos bem, tentámos lutar pelo 1º lugar, os furos não o permitiram, mas estamos satisfeitos com este nosso regresso aos Ralis, no Rally das Camélias, que é uma prova que gostamos muito por envolver público da nossa terra, muitos familiares e amigos. Estamos satisfeitos, foi um fim-de-semana memorável!” Disse o piloto Gil Antunes.

Diogo Correia também terminou o Rally das Camélias com o sentimento de dever cumprido e com mais uma experiência para a vida: “O rali correu muito bem, divertimo-nos muito, o Fabia RS Rally 2 é impressionante, é mesmo outro nível. Foi pena os furos durante a tarde, que nos impediram de lutar pela vitória, mas foi uma prova muito positiva com muitos apoiantes e muita diversão, estou muito contente!”

Ainda sem calendário definido, Gil Antunes e Diogo Correia continuam a estudar hipóteses de se manterem no ativo e à procura de novas experiências no automobilismo, este ano, prometem continuar a fazer o gosto ao pé.