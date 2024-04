Rali das Camélias é no sábado: Lagoa Azul, Peninha, Sintra…

Após um hiato melancólico, o Rallye das Camélias finalmente regressa, nos dias 12 e 13 de abril, para encher de paixão e adrenalina as paisagens floridas de Cascais, Sintra e Mafra.

Sob o manto da primavera, os motores vão novamente rugir na Serra de Sintra em perfeita harmonia com o perfume das camélias em flor, numa sinfonia automobilística que volta a despertar os sentidos de todos os que se aventurarem por estes mágicos percursos.

As míticas Lagoa Azul, Peninha e Sintra, onde já se presenciaram tantos momentos épicos, voltam a ser palco de disputa neste regresso. E como se a beleza natural da região não bastasse, ainda se inclui a zona de Mafra e os seus belos troços, como o Gradil, que também se juntam à festa, elevando ainda mais a fasquia da emoção. O Clube de Motorismo de Setúbal, com a sua paixão contagiante pelo automobilismo, preparou um roteiro irresistível para este regresso tão aguardado.

Preparem os corações e motores, porque o Rallye das Camélias está de volta para brindar a primavera com uma explosão de adrenalina e emoção.

A edição 2024 do bilstein group Rallye das Camélias, disputa-se este ano na primavera e não como habitualmente no início do ano, por imposição das entidades responsáveis pelo ambiente e florestas e numa data indicada pela FPAK. As Verificações Administrativas e Técnicas serão realizadas no dia 12 de Abril, nos BV. de S.Pedro de Sintra, com a prova a ir para a estrada no dia seguinte de manhã, primeiro no Parque Natural Sintra/Cascais e depois em Mafra, onde haverá uma paragem de reagrupamento na Porta de Armas, do Palácio Nacional, seguida da habitual zona de assistência no Parque Intermodal.

A prova prossegue com duas passagens pela Tapada de Mafra, seguindo-se mais uma assistência rápida em Mafra e duas classificativas finais, de novo no Parque Natural Sintra/Cascais, com um reagrupamento na Praia Grande e a prova a terminar no Largo do Palácio Nacional de Sintra, onde se realizará o Pódio Final e a distribução de prémios final.

Há duas provas de Classificação totalmente diferentes de 2023 e dos anos anteriores; Tapada de Mafra e Sintra, mas todos os percursos são globalmente conhecidos. A prova está limitada a 75 inscrições, a qualquer momento serão conhecidos os inscritos

O regresso a Sintra

Foi preciso esperar quase 30 anos, em 2018, para que o Rali das Camélias voltasse a ser uma realidade no automobilismo nacional. Mais uma vez o empenho do Clube Motorismo de Setúbal permitiu que uma das mais emblemáticas provas do panorama nacional estivesse de volta e assim animar a serra de Sintra e a região de Mafra.

Em tempos, o Rali das Camélias foi um dos ralis mais importantes do calendário nacional e servia de ensaio geral para a fase inicial do Rali de Portugal ou não fossem grande parte das especiais desenhadas na serra de Sintra. Alcabideche, Janes, Rio da Mula, Cabo da Roca e claro as clássicas Lagoa Azul, Peninha e Sintra foram algumas das classificativas que em tempos idos se percorriam nesta prova tanto de dia como de noite.

Quis o destino que 40 anos depois da mais memorável noite de Sintra, quando Markku Alen e Hannu Mikkola se digladiaram pela vitória no Rali de Portugal, que as Camélias voltassem a fazer parte do calendário nacional. São inúmeras as histórias que essas especiais contam, numa altura em que ainda não existiam redes sociais e que os ralis eram uma loucura em Portugal.

Às portas de Lisboa eram aos milhares que rumavam à catedral dos ralis, tal como Fafe e Arganil, fosse nas Camélias, Volta a Portugal e sobretudo no Rali de Portugal. Primeiro acidente de Joaquim Santos em 1986, que levou o Mundial para longe, e depois a “fúria” ambientalista privaram os amantes dos ralis em geral e aqueles que moram nos arredores da capital em particular das suas provas.

E os ralis fugiram de Lisboa e o público ficou órfão. Desde 2018, Luis Caramelo, que é o Diretor de Prova e o Clube de Motorismo de Setúbal colocam na estrada uma prova que teve como vencedores Paulo Neto(Vítor Hugo (Citroën DS3 R3T Max) em 2018, Pedro Clarimundo/Mário Castro (Hyundai i20 R5) em 2019, Rui Madeira/Nuno Rodrigues da Silva (Skoda Fabia R5) em 2021, 2022 e 2023,estes dois últimos anos com o Mitsubishi Mirage R5. Veja o GUIA DA PROVA em artigos anexos

Programa/Horário

Sábado 13 de abril, 1ª etapa

Início – Jardins do Casino Estoril 09:00

PEC1 Cascais 11.48 km 09:35

PEC2 Mafra 10.35 km 10:55

Reagrupamento – Palácio Nacional de Mafra – 40 mins 11:35

Serviço A – Parque Intermodal – 30 mins 14:10

PEC3 Tapada Nacional 1 15.10 km 15:05

Reagrupamento – bilstein Group – 20 mins 15:50

PEC4 Tapada Nacional 2 15.10 km 16:50

Serviço B – Parque Intermodal – 10 mins 17:25

PEC5 Sintra 1 9.68 km 18:45

Reagrupamento – Praia Grande – 40 mins 19:15

PEC6 Sintra 2 9.68 km 20:15

Final – Palácio Nacional de Sintra 21:00