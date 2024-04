Rali das Camélias, Cristiano Santos: “vamos com tudo, este ano tem de ser diferente!”

O regresso do único Volkswagen Corrado G60 de Ralis a competir em Portugal, às provas de Ralis em 2024, far-se-á na prova “da casa”, o Rali das Camélias 2024, onde a equipa, e em especial o seu piloto, deposita grandes esperanças, e onde demonstra um grande entusiasmo.

Após ter registado um bom resultado em 2023, a equipa procura melhorar a marca atingida, com as recentes alterações verificadas no carro germânico. Para Cristiano Santos, piloto e também gestor do projecto “Jet Motorsport”, “o ano passado correu-nos bem esta prova, atingimos um resultado que nos deixou satisfeitos, e que foi um tributo à nossa perseverança. Este ano, queremos ir mais longe.”.

Em relação ao Rali propriamente dito, uma prova organizada pelo Clube de Motorismo de Setúbal, Cristiano Santos refere que “esta é a nossa prova de referência. A prova da nossa casa, aquela em que temos sempre que participar, custe o que custar. Além disso, e à medida que este projecto vai sendo mais conhecido, é natural que queiramos brindar o público com as nossas passagens, e como tal a fasquia está alta. Mas nós vamos com tudo, este ano tem de ser diferente!”.

No que toca à preparação da prova, o piloto do Volkswagen Corrado G60 mostrou-se tranquilo, assumindo que “desta vez, fruto das lições aprendidas na última edição, bem como da aprendizagem com os problemas que tiveram lugar nas últimas provas, preparámos tudo com tempo, e consideramos estar mais preparados do que na edição anterior. Não foi só a preparação e melhoria do carro – algo irá ser diferente na estrada, mas também o entrosamento com o João Santos, o nosso navegador, que nos mostra que temos tudo para entrar com confiança nesta prova.”.

Esta edição do Rallye das Camélias, que decorrerá durante todo o dia de sábado, 13 de abril, tem um total de 265 km, sendo destes 71 km contra o cronómetro. O início da prova será pelas 09:00, com a classificativa de Cascais, seguindo-se depois a primeira especial de classificação em Mafra para, depois do almoço e assistência, efetuar mais duas passagens em Mafra, e rumando à serra de Sinta, para as duas últimas provas especiais de classificação, que culminarão no encerramento desta prova, no Palácio Nacional de Sintra, onde será igualmente o pódio e a respetiva atribuição de prémios.

FOTO: José Cardoso Guerreiro