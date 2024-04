Rali da Calheta: Vasco Silva foi o melhor nas duas rodas motrizes

Grande parte da emoção do Rali da Calheta, segunda prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira, residiu na disputa pela liderança entre os utilizadores de viaturas de duas rodas motrizes. Vasco Diogo Silva, dispondo de um Renault Clio Rally4, venceu esta categoria. O piloto saiu do primeiro dos dois dias de competição na frente do escalão mas foi ultrapassado pelo seu principal opositor nos primeiros quilómetros da segunda secção. No entanto, rapidamente recuperou o comando para não mais o deixar, apesar de ter detido, à entrada das últimas classificativas, 1,5 segundos de avanço.

A diferença final entre os dois primeiros neste universo foi de 5,3 segundos. Rui Jorge Fernandes chegou a estar na frente da categoria depois dos primeiros troços cronometrados de sábado mas acabou não tendo argumentos para conseguir manter esse ascendente sobre o piloto que já havia também vencido na prova anterior. Terceiro nesta categoria, Vítor Sá queixou-se bastante do acerto do seu Peugeot 208 Rally4. Ainda venceu num dos troços cronometrados mas nas contas finais acabou prevalecendo o atraso acumulado na primeira metade do evento.