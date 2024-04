Peugeot Rally Cup e Peugeot Rally Cup Ibérica dupla no Rali Terras d‘Aboboreira

São competições separadas, mas neste caso, realizam-se na mesma prova. A Peugeot Rally Cup e Peugeot Rally Cup Ibérica dupla disputam-se este fim de semana no Rali Terras d‘Aboboreira.

Serão 26 os Peugeot 208 Rally4 a alinhar no Rali Terras d’Aboboreira, prova que não só dá continuidade à contenda da Peugeot Rally Cup Portugal 2024, iniciada há um mês no Algarve, como também serve de jornada de abertura da Peugeot Rally Cup Ibérica 2024.

Haverá, por isso, um mix de equipas nos troços portugueses, provenientes de ambos os lados da fronteira ibérica (17 duplas lusas e seis espanholas) e mais três de outras paragens.

Espera-os pouco mais de uma centena de quilómetros cronometrados, do total de sete troços, seis em terra, mais a Super Especial de 2 quilómetros em asfalto, que compõem esta primeira de quatro jornadas duplas de 2024 (duas em Portugal e duas em Espanha).

Neste segundo confronto do ano a dupla a bater será Hugo Lopes / Magda Oliveira, que tirou a ferros uma vitória num muito suado Rally Casinos do Algarve. Os pilotos lusos também irão lutar pelas melhores posições do escalão das 2 Rodas Motrizes (2RM) do Campeonato de Portugal de Ralis 2024, série onde os competitivos 208 Rally4 dão sempre cartas ao mais alto nível das classificações.

Entre os visitantes conta-se, entre outras, a dupla Unai de la Dehesa / Daniel Sosa, recém-vencedora do Rallye Sierra Morena, primeira prova do Desafío Peugeot, o equivalente ao troféu nacional corrido em Espanha, um rali em que Miguel Guitierrez / Osel Román e ÁlexEspañol / Lorena Romero também deram cartas. Destaque, também, para Iago Gabeiras, piloto espanhol que regressa à copa ibérica, e ainda para a estreia de Can Alakoç, jovem piloto turco com apenas 16 anos de idade, cuja ainda jovem carreira nos ralis tem sido feita na Letónia.

Pela primeira vez em 2024 – o mesmo irá acontecer em mais três ocasiões – a bandeirada de partida do Rali Terras d’Aboboreira – Amarante, Baião, Marco de Canaveses deste fim de semana terá dupla valência, pois não só marcará o início da segunda prova da Peugeot Rally Cup como também do primeiro confronto da Peugeot Rally Cup Ibérica dupla no Rali Terras d‘Aboboreira

Dividido entre esta sexta-feira e sábado (26 e 27 de abril), o rali conta com seis Especiais em piso de terra e uma SuperEspecial em asfalto, somando 107,66 quilómetros cronometrados, num percurso total de 334,09 quilómetros.

Lista de Inscritos

Nº Piloto (País) Júnior * Navegador (País) Nota

28 Hugo Lopes (POR) Júnior Magda Oliveira (POR) PRCI e PRCP

29 Guilherme Meireles (POR) Júnior Pedro Alves (POR) PRCI e PRCP

30 Pedro Silva (POR) – Roberto Santos (POR) PRCI e PRCP

32 Kevin Saraiva (POR) Júnior Beatriz Pinto (POR) PRCI e PRCP

44 Unai de la Dehesa (ESP) Júnior Daniel Sosa PRCI e PRCP

45 João Andrade (POR) Júnior Pedro Santana (POR) PRCI e PRCP

46 Miguel Gutierrez (ESP) – Osel Román PRCI e PRCP

47 Ricardo Sousa (POR) – Luis Marques (POR) PRCI e PRCP

48 ÁlexEspañol (AND) Júnior Lorena Romero (ESP) PRCI e PRCP

49 Daniel Nunes (POR) – José Janela (POR) Só PRCP

50 Giovanni Fariña (ESP) Júnior David Rivero (ESP) PRCI e PRCP

51 Pedro Pereira (POR) Júnior João Aguiar (POR) Só PRCP

52 Iago Gabeiras (ESP) – Ian Quintana (ESP) PRCI e PRCP

53 Luis Morais (POR) – Rafael Cunha (POR) Só PRCP

54 AleksandrSemenov (—) Júnior AlexeyIgnatov (—) PRCI e PRCP

55 Diogo Marujo (POR) Júnior Jorge Carvalho (POR) PRCI e PRCP

56 Can Alakoç (TUR) Júnior Ivo Pükis (LAT) PRCI e PRCP

57 Paulo Roque (POR) – Inês Veiga (POR) Só PRCP

58 Luis F. Martinez (ESP) – Christian Moran (ESP) PRCI e PRCP

59 Rafael Cardeira (POR) – Luís Boiça (POR) PRCI e PRCP

60 Patricio Muñoz (CHI) – Miguel Â.Recalt (ARG) PRCI e PRCP

61 Rafael Rego (POR) Júnior Ana Gonçalves (POR) PRCI e PRCP

62 Emanuel Figueiredo (POR) – Ricardo Pinto (POR) Só PRCP

63 Manuel Pereira (POR) – Pedro Magalhães (POR) Só PRCP

64 Sérgio Dias (POR) . Bruno Abreu (POR) Só PRCP

65 Sérgio Arteiro (POR) – Estefânio Pinto (POR) Só PRCP* Nota: Piloto Júnior -Nascido em ou após 1 de janeiro de 1997.

Todos em Peugeot 208 Rally4 (Grupo RC4).