Pedro Paixão de regresso, com a Play Racing, no Campeonato de Ralis da Madeira | AutoSport

Excelente notícia para os ralis madeirenses, e por extensão, portugueses. A dupla Pedro Paixão e João Paulo vão correr com um Hyundai i20 R5 no Campeonato de Ralis Coral da Madeira, apoiados pela equipa Play Racing a mesma que apoia Pedro Câmara nos Açores.

A dupla estará já à partida do próximo Rali da Calheta com o novo carro.

Em declarações à RTP Madeira, Pedro Paixão disse que “estou feliz por integrar uma equipa como a Play Racing que já mostrou ser ganhadora, muito profissional, e é com grande satisfação que abraço este projeto”, disse o piloto que passa agora a ser apoiado pela fábrica de Tabaco Micaelense, uma empresa que muito tem dado aos ralis açorianos e estende agora esse apoio aos madeirenses. Quanto a Pedro Paixão, tem finalmente a oportunidade que merece, já que depois de tudo o que já mostrou nos ralis nacionais, seria uma pena um piloto deste calibre ficar sem volante.