OPINIÃO: Como fazer bom Marketing para os ralis? | AutoSport

No próximo fim de semana realiza-se o Constálica Rali Vouzela e Viseu, prova que termina na Feira de São Mateus em Viseu, evento que num dia normal tem a assistir cerca de 18.000/20.000 pessoas.

Imaginemos que 25% vão ter contacto com os carros do rali, uma percentagem que não sabemos qual pode ser, vai ficar curiosa e talvez se interesse pelos ralis, e passe a seguir.

Foi assim que funcionou com todos nós adeptos. Nunca tínhamos tido contacto com os ralis, até ao dia em que por isto ou por aquilo, tivemos.

No meu caso pessoal, sei bem como começou. Morava na Pontinha, e uns amigos disseram-me para ir com eles ver passar os carros do Rali de Portugal na 2ª circular, vinham de Coruche, iam para o Estoril.

Isto foi em 1985, lembro-me perfeitamente do Audi Sport Quattro a serpentear no trânsito. Foi o primeiro carro de ralis que vi ao vivo. Passaram 37 anos, devem ter sido poucos os dias em que não pensei em ralis. Tudo isto para dizer que esta paixão começa de alguma forma. Porque não na Feira de São Mateus?

Quando alguém que nunca viu, seja criança ou adulto, contacta com os ralis, pode ou não ficar adepto, mas é assim que nascem…

Por isso, é uma excelente ideia ligar um rali a um evento onde há muita gente.

Em nada os ralis perdem com isso, bem antes pelo contrário.

Paralelamente, a organização do Constálica Rali emanou um comunicado a anunciar a participação de Bernardo Sousa, e a quantidade de comentários em alguns grupos de ralis é essencialmente de gozo com o facto de haver um grande enfoque em Bernardo Sousa e na presença da sua namorada Bruna Gomes, fruto da participação no Big Brother Famosos.

Muitos dos que ‘gozam’ com a questão, e em muitos casos são absolutamente desagradáveis na forma como expõem o seu desagrado, não devem perceber absolutamente nada de Marketing. Bom Marketing, por sinal…

É lógico que muitos dos seguidores da ‘dupla’ nada querem saber de ralis, nem nunca vão querer saber. Mas que pode perfeitamente haver gente que passa a gostar, ninguém pode negar, e os ralis não se podem dar ao luxo de ‘dispensar’ potenciais adeptos, quando todos os dias lutam pela atenção desses mesmos adeptos.

Há muitos adeptos dos ralis que olham para a modalidade de uma forma hermética. Devia abrir o espírito, ouvir ou ler outras opiniões, para tentar formar pontos de vista melhor suportados…

Ponham na cabeça de uma vez por todas que os ralis crescem na direta proporcionalidade que as marcas, especialmente as grandes, estão na disposição de apoiar a modalidade, apoiando as suas equipas e os seus pilotos.

Um dia destes um amigo meu recordou-me que em 2013, quando a Volkswagen entrou no WRC, passou a levar jornalistas às provas. Sabia que 95% dos jornalistas que levava eram de órgãos de comunicação generalistas, que pouco ou nada sabiam de ralis?

Os ralis têm que cativar novos públicos, ponto final. Como se faz isso, é das mais variadas formas, e se para isso tivermos que juntar Feiras de São Mateus, e levar protagonistas do Big Brother, qual é o problema?

Então as organizações criam valor para os ralis e alguns adeptos gozam com a questão? Esses mesmos adeptos qualquer dia estão a queixar-se que as marcas não ligam patavina aos ralis.

O desporto automóvel usa há décadas a técnica de ‘vender’ os espaços publicitários dos seus carros, dos fatos de competição dos pilotos, para ter dinheiro para competir. Se não crescer o interesse do público, não esperem que cresçam os apoios. Estão a ver o filme? Ou não?

Há alguém que escreve num comentário: “a organização devia de ter vergonha, dão mais importância ao casal Big Brother do que aos pilotos, nem sequer falam dos vencedores das outras edições, só falam do 4º e 5º lugar que ele fez nas provas anteriores, os vencedores ficam esquecidos. Tristeza.”

Está errado! O ‘casal do Big Brother’ tem provavelmente 1000 vezes mais seguidores do que todos esses pilotos juntos.

E o que queremos é tentar que alguns deles se interessem por ralis.

A grande maioria não o vai fazer, claro que não, mas se alguns ‘ficarem’, o que é que os ralis perdem com isso?

O Rally de Lisboa teve uma multidão a assistir, e gente à volta e dentro do parque de assistência, que só teve paralelo noutros dois ralis do CPR. Rali Vinho Madeira e Rali de Portugal e de certo modo Fafe, que não teve mais porque choveu muito.

Quem já gosta de ralis vai continuar a gostar, quem ainda não gosta, os ralis têm de saber mostrar-lhes o produto. Para mim, um rali a terminar numa capital de distrito e ligado a um evento como a Feira de São Mateus é juntar o útil ao (muito agradável).

São tantos os eventos a ‘competir’ pelo interesse das pessoas, usar alguns deles para ‘mostrar’ os ralis só mostra inteligência.

Eu vejo, por vezes, e não foi na pandemia, parques de assistência quase inacessíveis ao público, e isto é a antítese do que se quer para os ralis.

Ao invés de criticar as ideias dos outros, o que os adeptos que criticam nas caixas de comentários o que se tenta fazer para melhorar o ‘produto’ ralis, era pensarem em ideias para ajudar a fazer crescer os ralis.