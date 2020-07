O despiste de Armindo Araújo no Rali da Calheta (vídeo)

Armindo Araújo e Luís Ramalho depsistaram-se no Rali da Calheta, uma prova que serviu de preparação para o Rali Vinho Madeira. Um toque à saída duma curva, já perto do final da prova, levou-os ao abandono: “Um toque, acabou com o nosso Rali da Calheta na última especial, quando liderávamos a armada continental, candidatos ao CPR. Ainda assim, conseguimos concluir o plano de testes que tínhamos traçado para esta prova.

Neste tipo de prova, onde estamos constantemente, à procura de novas soluções para a afinação do nosso carro, é mais propício, a sermos surpreendidos com o comportamento do mesmo. Mal podemos esperar pelo Rali Vinho da Madeira”, escreveu Armindo Araújo na sua página de Facebook.

Vídeo Loriano Silva (https://www.facebook.com/loriano.silva)