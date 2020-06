‘Nata’ do CPR no Rali da Calheta

Armindo Araújo, Bruno Magalhães e José Pedro Fontes vão marcar presença no Rali da Calheta de forma a preparar o Rali Vinho da Madeira, terceira prova do Campeonato de Portugal de Ralis.

O Rali da Calheta, na estrada a 17 e 18 de julho, contará com a presença de três dos mais destacados pilotos nacionais da modalidade. Na solarenga costa sudoeste da Madeira estará Armindo Araújo, atual líder do Campeonato de Portugal de Ralis, antigo campeão mundial e cinco vezes campeão nacional, em Skoda Fabia R5 Evo, com que venceu o Rali Serras de Fafe e Felgueiras deste ano.

Outro antigo campeão nacional, José Pedro Fontes alinhará nesta organização do Club Sports da Madeira com o seu Citroën C3 últimas evoluções.

Bruno Magalhães também estará na Calheta para antecipar o Rali Vinho da Madeira e para readquirir o ritmo competitivo. O piloto que já venceu por quatro vezes a mais importante prova do calendário regional e foi vice-campeão europeu em 2017, ao volante do único Hyundai i20 R5 oficial no nosso país. Miguel Correia também estará presente com o seu Skoda Fabia R5.

Outra presença de destaque na prova calhetense será a de Pedro Almeida que estreará na ilha o Peugeot 208 Rally4, a nova máquina da casa francesa para a modalidade. Com a presença assegurada destes credenciados pilotos continentais e com a certeza das participações do Campeão Regional Alexandre Camacho, que estreará a sua nova viatura, o Citroen C3 e do ex Campeão Regional e sempre candidato ao título, Miguel Nunes, em Skoda Fabia R5, está assegurada grande competitividade e muita luta pela vitória, como nunca antes se registou numa prova do Campeonato Regional.

Antevendo que muitos milhares de adeptos se deslocarão ao Concelho da Calheta, para assistir a este “aperitivo” para o Rali Vinho da Madeira 2020, o Clube Organizado, o Club Sports da Madeira e o Patrocinador Oficial, a Câmara Municipal da Calheta, têm mantido reuniões, com todos os elementos que vão para a estrada, a fim de garantir a segurança do público e concorrentes, nesta fase de desconfinamento monitorizado, onde as regras de controlo sanitário e distanciamento físico e social, têm de ser rigorosamente cumpridas.