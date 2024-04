Miguel Nunes vence Rali da Calheta

Miguel Nunes, ao volante de um Skoda Fabia Rally2 Evo e tendo como navegador João Paulo, foi o vencedor do Rali da Calheta, segunda prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira. O piloto com as cores da Lotes esteve sempre da classificação e só não conseguiu arrecadar o pleno e pontos nesta organização do Club Sports da Madeira por não ter sido o mais rápido na última das dez classificativas do programa. Após o seu triunfo na prova inaugural, Nunes aumenta a sua vantagem no campeonato promovido pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting.

Intenso acabou sendo o despique pelos restantes lugares do pódio no evento que decorreu na costa sudoeste da ilha da Madeira. Miguel Caires, numa viatura idêntica à do vencedor e com João M. Sousa como co-piloto, ocupou durante muito tempo a segunda posição na prova dirigida por Filipe Sousa, para o que muito contribuiu a sua vitória na primeira passagem por Maloeira, mas acabou não resistindo ao forte ataque daquele que veio a ser o seu principal opositor neste rali.

Dessa forma, a segunda posição foi conquistada nos últimos quilómetros por João Silva, também num Skoda Fabia Rally2 Evo em que o banco do lado direito foi ocupado por Luis Rodrigues. O piloto da FX queixou-se do acerto da sua viatura mas aos poucos foi melhorando as suas prestações até conseguir ser o mais lesto no último troço cronometrado da prova e impedindo o pleno de pontos do guia do campeonato. Silva bateu aquele que foi o seu maior rival nesta corrida, Miguel Caires, por 7,2 segundos.