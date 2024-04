Miguel Campos e o TGR Iberian Cup: “tem sido sempre um troféu muito competitivo”

Sem hipóteses de correr de Rally2, como gostava, Miguel Campos tem corrido nos últimos anos no Troféu Toyota Gazoo Racing Iberian Cup, já o faz desde 2022 desde o arranque do troféu nos Açores, venceu duas vezes em 2022, foi segundo do troféu, no ano passado já não correu tão bem, o melhor resultado que conseguiu foi um quarto lugar no Rali Terras d’Aboboreira e este ano desistiu em Fafe, foi segundo no Rally Sierra Morena e agora novamente segundo no Rali Terras d’Aboboreira. Está contente com o troféu, pois o carro tem evoluído ano para ano: “A nível técnico o Toyota evoluiu muito, a nível de caixa de velocidades, e em nalguns outros pormenores, tem tido melhorias, em termos competitivos tem sido sempre um troféu muito competitivo, temos aqui pilotos muito bons, por exemplo o Bruno Bulacia e também alguns espanhóis, que têm bastante experiência até de Rally2, e isto torna o troféu bastante interessante, e isto é um troféu que tem uns prémios muito interessantes, e eu tento conciliar a falta de apoios, falo por mim, claro, pois gostava de correr de Rally2, mas como não tenho tido apoios suficientes, isto acaba por ser um troféu excelente porque tem prémios bons e acaba por ser muito competitivo o que é bom para ganhar ritmo, porque em todos os ralis temos que andar sempre no máximo”.