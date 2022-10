Luís Morais cumpre um sonho na Catalunha: “fecho de época incrível” | AutoSport

O piloto de Lousada alinha amanhã à partida do Rally RACC Catalunha 2022, integrado na ‘matilha’ da Peugeot Rally Cup Ibérica, onde é o único português presente.

Pouco tempo depois de ter assegurado o pódio final no Campeonato de Portugal de Ralis 2RM, Luís Morais, que será navegado por Paulo Silva, regista assim mais uma internacionalização na sua curta, mas bem sucedida carreira.

“Estar neste evento oferece-nos um fecho de época incrível. Vamos fazer a nossa estreia no Rally Racc Catalunya. Será uma prova para celebrarmos a época de 2022 e concretizar mais um sonho de participar numa prova com tantos pergaminhos no WRC”, revela o lousadense que estará, como sempre, aos comandos do Peugeot 208 Rally4 preparado pela PT Racing.

Mesmo não tendo qualquer pressão de resultado, Luís Morais assume que “daremos continuidade à estratégia que temos colocado nas provas deste ano e que tanto sucesso nos tem trazido. Vamos adotar um ritmo forte, mas controlado, focando essencialmente em não cometer erros, para aproveitar da melhor forma a participação num rali deste quilate internacional para evoluirmos. Temos ainda noção que se formos consistentes, iremos conseguir um resultado positivo” que até poderá permitir ao piloto subir na tabela final da Peugeot Rally Cup Ibérica 2022, onde ocupa atualmente o 9º posto da geral, sendo o 4º melhor português.

Recorde-se que em termos de classificação, a Peugeot Rally Cup Ibérica 2022 irá apenas aproveitar a 1ª Etapa deste RACC Rally Catalunya / Costa Daurada – Rally de España, Acontecerá a 21 de outubro e terá uma extensão de 601,64 quilómetros, integrando 8 Especiais, divididas por duas rondas (quatro troços cada), para um total de 118,92 quilómetros cronometrados, num rali que, para efeitos da copa ibérica terminará já bem perto da meia-noite.