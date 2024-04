João Rodrigues: “o Rali das Camélias é uma prova muito especial para nós!”

Depois do excelente resultado na edição 2023 do Rali das Camélias, onde levou o seu Peugeot 106 a um fantástico Top 3 à geral, João Rodrigues está de volta com o “leãozinho” à prova organizada pelo Clube de Motorismo de Setúbal. Navegado por Manuel Santos, o piloto de Mafra quer voltar a brilhar numa das mais carismáticas e históricas provas nacionais.

O rali organizado pelo Clube de Motorismo de Setúbal é para João Rodrigues “um rali muito importante para nós, por vários motivos, a saber, foi o meu primeiro rally com o leãozinho e é a prova onde a força dos nosso adeptos, amigos e família mais se faz notar. Agradeço a todos o apoio incrível que sempre nos dão e, obviamente, já sei que iremos contar com a sua força e carinho ao longo do rali!”.

O rapidíssimo piloto do Peugeot 106 confessa que “não tivemos muito tempo para preparar esta prova. Tenho estado fora em trabalho e não tenho tido tempo para preparar da melhor maneira o rali. No entanto, temos a segurança de saber que o carro foi muito bem cuidado. Fizemos uma grande revisão depois do carro ter tido o princípio de incêndio no rally de Albufeira onde andamos a discutir o rally há geral. Vamos poder atacar com confiança”, reconhecendo ainda que são ”muitas as expectativas quanto ao que poderemos fazer. Estamos curiosos para perceber onde nós situamos entre as melhores máquinas!”.

A edição 2024 do Rali das Camélias tem um percurso competitivo todo disputado no sábado, dia 13 de abril. A seção matinal contempla uma passagem pelas especiais de Cascais (11,48km) e Mafra (10,35 km). A seção da tarde é a mais longo e inclui uma dupla passagem pelas especiais da Tapada Nacional (15,10 km) e de Sintra (9,68 km), antes do epílogo da prova decorrer no Palácio Nacional de Sintra.