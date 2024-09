Impacto mediático do Rally de Lisboa impressiona

Os números globais de audiência da edição deste ano do Rally de Lisboa são bastante fortes e traduzem-se, de acordo com os resultados de um estudo dos meios da Medialivre, SA, que engloba o Correio da Manhã TV, Jornal Correio da Manhã, Jornal Record e Revista sábado, em 8.416.000 impactos estimados.

Importa sublinhar que os dados para a elaboração deste estudo de audiência, quer da TV quer de jornais/revistas e da Internet, foram monitorizados por empresas certificadas e especializadas naquelas áreas específicas, como a GFK (multinacional de estudos de mercado que mede as audiências televisivas em Portugal), a Bareme Imprensa (estudo regular da Marktest que analisa hábitos de audiência de imprensa dos residentes no Continente), NetAudience (sistema de audiência da Internet) e APCT (Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação).

Neste contexto, esta cifra alcançada pela prova do CPKA – Clube de Promoção de Karting e Automobilismo, refere-se apenas aos quatro meios do grupo Medialivre, admitindo-se que o espetro de audiência possa ser ainda mais expressivo se englobarmos os restantes e diferentes meios de comunicação, especializados e generalistas, que veicularam notícias deste evento único da Taça de Portugal de Ralis.

“O resultado do estudo, que desde a primeira hora, quando a Medialivre nos fez chegar o documento, foi entregue aos nossos patrocinadores e parceiros, deixa o CPKA-Clube de Promoção de Karting e Automobilismo orgulhoso do trabalho desenvolvido no Rally de Lisboa.

E as suas reações revelaram-se de tal modo positivas que já foram renovadas todas as parcerias para 2025, o que reflete o bom entendimento e o clima de confiança entre ambas as partes.

A aposta forte na área da promoção/comunicação tem sido uma mais-valia do Rally de Lisboa e as repercussões estão à vista e sem qualquer margem de dúvidas.

Há aspetos ainda a melhorar e pretendemos, com humildade e determinação, continuar a evoluir em todos os sentidos”, declarou Humberto Silva, presidente do CPKA – Clube de Promoção de Karting e Automobilismo e mentor do Rally de Lisboa, que na edição de 2024 foi nomeado pela FPAK (Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting) prova única da Taça de Portugal de Ralis.

Vejamos, em detalhe, a monitorização das diferentes iniciativas da Medialivre, SA (Grupo Correio da Manhã), parceiro do CPKA, antes, durante e no final do Rallye de Lisboa, de que resultam 8.416.000 impactos estimados:

• 1 presença no programa televisivo Manhã CM | 180.630 espetadores

• 6 coberturas TV do rally (11 exibições) | 993.800 espetadores

• 2 páginas de conteúdo (Correio da Manhã+Record) – Audiência estimada de 932.000 leitores

• 2 conteúdos digitais – 1.2 milhões de acessos (média de acessos diários dos sites CM e Record em abril)

• 1 Campanha de TV (50 exibições de spots) – 1.8 milhões de espetadores impactados

• 2.9 milhões de impactos gerados pela Campanha de Publicidade no CM+Record+Sábado

• 242.000 exemplares impressos (2 topos CM+2 topos+2 janelas Record+2 pág. Sábado)

• 250.000 impressões de campanha digital (geraram um CTR [relação entre o número de cliques e o número de visualizações de um anúncio] de 0.41%)

Agora a explicação…

Note-se que para analisar estes números é importante ter em mente que se tratam de estimativas e projeções baseadas em dados históricos e médias. Embora os dados de audiência de TV, acessos digitais e circulação de jornais possam ser bastante precisos, os números de ‘impactos’ são projeções que refletem o número potencial de pessoas que foram expostas à campanha, não necessariamente o número real de pessoas que efetivamente consumiram o conteúdo ou interagiram com ele.

Os números apresentados são estimativas baseadas numa combinação de dados reais (como medição de audiência, visualizações e circulação de jornais) e projeções feitas a partir de modelos de comportamento de consumo de media. Empresas que medem audiências utilizam uma série de metodologias e ferramentas para chegar a esses números e é importante entender como operam para analisar adequadamente os documentos que relatam esses dados.

É preciso ser muito experiente para interpretar e analisar esses números, e as metodologias comummente usadas para projetá-los.

Por exemplo, na Audiência Televisiva, (1 presença no programa televisivo Manhã CM | 180.630 espetadores) as audiências televisivas são medidas por sistemas como ‘people meters’, dispositivos instalados nas casas de famílias representativas de uma amostra da população. Esses dados são coletados e projetados para refletir o total da audiência de um programa em determinado período.

A medição de 180.630 espetadores reflete o número estimado de pessoas que assistiram ao programa, com base nessa amostra projetada para a população total (6 coberturas TV do rally (11 exibições) | 993.800 espetadores) Estes números, provavelmente somam os espetadores totais das várias exibições, com cada exibição a ser contabilizada para chegar a um número acumulado. Aqui, pode, por exemplo questionar-se se as exibições foram duplicadas (espetadores repetidos, visitas ou visitantes se fosse na internet) ou se o número total considera audiências únicas.

A audiência estimada de jornais e revistas é calculada usando pesquisas que medem o número de leitores por exemplar. Um exemplar pode ser lido por várias pessoas (família, amigos, leitores em locais públicos), e a empresa de medição faz projeções com base em estudos de hábitos de leitura.

Nos conteúdos digitais, 1.2 milhões de acessos (média de acessos diários dos sites CM e Record em abril) são geralmente monitorados por ferramentas como Google Analytics ou sistemas semelhantes. Esses 1,2 milhões de acessos podem referir-se a páginas vistas, o que inclui múltiplas visitas por visitante.

Numa Campanha de TV, (1 Campanha de TV (50 exibições de spots) – 1.8 milhões de espetadores impactados). Nessa estimativa, 1,8 milhão de espetadores corresponde ao número total de pessoas que foram potencialmente impactadas pelas 50 exibições dos anúncios. Isso é estimado com base em dados de audiência média dos programas durante os quais os anúncios foram veiculados.

2.9 milhões de impactos gerados pela Campanha de Publicidade no CM+Record+Sábado

Impactos referem-se ao número de vezes que o conteúdo publicitário foi exibido para os leitores ou espetadores, seja em formato impresso ou digital.

Aqui, o número combina diferentes plataformas (jornais, revistas, sites) para chegar ao total de 2,9 milhões de impactos estimados.

250.000 impressões de campanha digital (geraram um CTR de 0.41%): No caso da campanha digital, as “impressões” referem-se ao número de vezes que o anúncio foi exibido na página. O CTR (Click-Through Rate) de 0,41% indica a taxa de cliques em relação às impressões: de cada 1.000 impressões, aproximadamente 4,1 pessoas clicaram no anúncio.

Desta forma pretendemos explicar um pouco que os números mais fiáveis são sempre os da internet, porque, por exemplo o Google Analytics mede exatamente o número de visualizações de um determinado artigo, portanto sabemos sempre quantos visitantes únicos leram um determinado artigo, e quantas vezes foi lido.