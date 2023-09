Hugo Lopes vence Rally & You e correr na Peugeot Rally Cup Ibérica 2024 | AutoSport

Ao sagrar-se vencedor da Rally & YouFPAK Júnior Cup no Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves-Verin, a dupla Hugo Lopes/Tiago Neves, no Peugeot 208 Rally4, assegurou o título de campeão e o prémio que lhe garante a participação, em 2024, na Peugeot Rally Cup Ibérica.O jovem piloto da CRN Competição conquistou, igualmente, a Rally & You Portugal Cup a uma prova do termo da temporada.

“Foi uma vitória muito importante, já que esta época o nosso principal objetivo era ganhar esta excelente iniciativa da Sports & You e da FPAK para quem pretende fazer carreira nos ralis. Só tenho que agradecer a ambas a oportunidade proporcionada a jovens como eu para mostrar o seu valor. Em relação ao futuro, já estou focado na conquista do Peugeot Rally Rally Cup Ibérica em 2024, de modo a prosseguir o meu caminho para chegar aos Rally2. Já tenho alguma experiência, mas agora as exigências sobem de patamar. Sinto-me preparado e há que trabalhar ainda mais, porque tanto o ritmo como o nível vão ser outros, mas estamos confiantes”, declarou Hugo Lopes.

Nesta quarta e penúltima prova da época, o jovem piloto de Viseu esteve sempre na liderança, para garantir a segunda vitória depois da obtida no Rali de Castelo Branco, a que junta dois segundos lugares (Rallye Casinos do Algarve e Rali Terras D’Aboboreira), no conjunto de quatro melhores resultados definidores da classificação final. Ricardo Sousa (Peugeot 208 Rally4), desde a primeira das dez classificativas o principal adversário de Hugo Lopes, nunca conseguiu rivalizar com o seu andamento, destacando-se dos “novatos” Guilherme Meireles (Peugeot 208 Rally4) e José Quintas (Peugeot 208 R2).

O mesmo Hugo Lopes garantiu também o título de campeão da Rally & You FPAK Júnior Cup neste Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves-Verin, que dominou, igualmente, do princípio ao fim. A dupla João Andrade/Pedro Santana (Peugeot 208 R2) ocupou a segunda posição até ao início do segundo dia de prova, quando se viu forçada a desisti devido a problemas mecânicos. A partir de então, o jovem Guilherme Meireles ascendeu ao segundo lugar, com uma margem confortável face a José Quintas.

CLASSIFICAÇÕES (Após 4 provas):

Rally & You Portugal Cup

1º, Hugo Lopes, 105,6 pontos

2º, Kevin Saraiva, 55

3º, Ricardo Sousa, 54,4

4º, Guilherme Meireles, 47,4

5º, José Quintas, 44,0

6º, Pedro Antunes, 28,0

7º, Dário Rebelo, 27,0

8º, Gonçalo Fernandes, 26

9º, Alexandr Semenov, 17

10º, Sérgio Dias, 10

11º, Eduardo Santos, 8

10º, Joao Andrade,0

11º, Joosep Nögene, 0

14º, José Loureiro, 0

15º, Manuel Pereira, 0

16º, Sergi Bénitez, 0

Rally & You FPAK Júnior Cup

1º, Hugo Lopes, 117,6 pontos

2º, Kevin Saraiva, 66,0

3º, José Quintas, 56,8

4º, Guilherme Meireles, 54,2

5º, Gonçalo Fernandes, 36

6º, Dário Rebelo, 29

7º, Eduardo Santos, 14

8º, João Andrade, 0