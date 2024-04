Gil Antunes lidera Rali das Camélias, três separados por 2.6s

Ao cabo dos dois primeiro troços do Rali das Camélias, Gil Antunes/Diogo Correia (Skoda Fabia RS Rally2) lideram com 0.6s de avanço para Carlos Fernandes/Valter Cardoso (Mitsubishi Crisma GT) com André Cabeças/Ilberino Santos (Ford Fiesta R5) em terceiro a apenas 2.6s. Grande equilíbrio entre os três homens da frente, de quem se esperava e espera que lutem pelos três lugares do pódio até ao final do rali.

A prova já ficou sem um dos seus principais protagonistas já que João Rodrigues/Manuel Santos (Peugeot 106) saíram de estrada já na parte do troço da Peninha levando à interrupção da especial para retirar o carro.

Nuno Carreira/André Mendes (Renault Clio Rally 3) são quartos a mais de um minuto do último lugar do pódio provisório, seguindo-se Carlos Neves/João Reis (Renault Clio Sport), a 3.5s do Clio à sua frente, com Diogo Mil Homens/Pedro Oliveira (Toyota Starlet) em sexto 2.3s mais atrás. A diferença do quarto ao décimo é de apenas 24 segundos, pelo que muitas trocas podem acontecer no top 10.

