Gil Antunes de Skoda Fabia RS no Rali das Camélias: “É um carro fantástico”

Este fim-de-semana, Gil Antunes e Diogo Correia vão competir no Rally das Camélias ao volante de um Skoda Fabia RS Rally 2. Esta é mais uma experiência para a dupla, que pretende divertir-se com um automóvel da última geração e num rali muito especial.

A dupla de Aruil, campeã nacional de Ralis em 2019, regressa à modalidade no Rally das Camélias, após várias experiências no todo-o-terreno com SSV que marcaram o ano de 2023.

Para o piloto de Aruil, Gil Antunes, o automóvel é uma novidade e o rali das Camélias é sempre entusiasmante: “É mais uma experiência! Gostei muito de conduzir o carro durante a manhã, é um carro fantástico. Estamos contentes e confiantes para fazer um rali à porta de casa, junto dos nossos famíliares e amigos. O Rally das Camélias, que passa em Mafra e em Sintra é sempre importante para nós. É uma oportunidade para nos divertirmos e aproveitarmos a experiência com o Skoda Fabia RS Rally 2, que é um carro da última geração. Vai ser divertido e temos a agradecer aos patrocinadores que continuam a acreditar em nós.”

Diogo Correia mostra-se ansioso por voltar aos ralis: “Estou ansioso por voltar aos Ralis, já que as últimas provas foram no todo-o-terreno. Será um bom desafio e com um carro que é verdadeiramente incrivel. Vamos dar o nosso melhor e divertirmo-nos com o apoio dos nossos amigos e familiares.”

O Rally das Camélias é uma prova muito desafiante, com 71 quilómetros cronometrados e 265 quilómetros no total de prova. As etapas são muito exigentes quer em Mafra, quer em Sintra e é um rali recheado de público. Começa já no Sábado na PE de Cascais que tem início às 09:35.

