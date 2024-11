François Delecour brilha no Rally Madeira Legend

François Delecour, ao volante de um Peugeot 306 Maxi, domina o Rally Madeira Legend, garantindo a liderança com performances consistentes e apenas duas classificativas fora do topo em nove já disputadas. Após a desistência de Rui Pinto (Ford Focus WRC 05) por problemas mecânicos, o francês ampliou a sua vantagem para 1m09s sobre o espanhol Jesus Ferreiro (Ford Escort Mk II), agora segundo colocado.

Entre os destaques, Roberto Martins (Renault Clio 2) ocupa o terceiro lugar, enquanto o britânico “Frank” Kelly e o madeirense Cláudio Nóbrega completam o top 5. João Martins, no Ford Escort Mk I, lidera entre os Históricos.

A competição termina hoje, domingo, 17 de novembro, com a última secção e a tradicional entrega de prémios na Praça do Povo, seguida por uma prova de slalom na baixa do Funchal.

FOTOS Rally da Madeira Legend

Filme da prova

François Delecour foi o mais rápido no Faial, classificativa de abertura do Rally Madeira Legend, disputada no kartódromo daquela localidade. O piloto francês foi o único a realizar as 3 voltas àquele circuito permanente e, com a marca de 2.59,6, bateu por 4 décimas de segundo Filipe Fernandes, aos comandos de um VW Golf III, que foi cronometrado em 3 minutos exatos.

O terceiro mais veloz, e melhor na categoria Históricos, era João Martins, com um Ford Escort Mk I, que cumpriu o troço cronometrado em 3.00,7. Seguiam-se Rui Pinto, a bordo de um Ford Focus WRC 05, com 3.02,8, Roberto Martins, ao volante de um Renault Clio 2 e mais veloz na categoria Legend Open, com 3.03,9. Esta prova especial de classificação foi disputada sob chuva, mas contou com uma grande moldura humana que não quis perder pitada do muito espetáculo proporcionado.

No dia seguinte, François Delecour continuava na frente do Rally Madeira Legend. O piloto francês foi o mais rápido nas duas primeiras classificativas da 2ª secção, Meia Serra e Serragem, e detinha na altura um avanço de 14,8 segundos sobre o segundo classificado.

O segundo posto era ocupado por Rui Pinto, aos comandos de um Ford Focus WRC 05, seguido do espanhol Jesus Ferreiro, dispondo de um Ford Escort Mk II, que tinha nessa fase, uma desvantagem de 42,5 segundos para o líder.

Rui Pinto, num Ford Focus WRC 05, o melhor em Rosário 1, interrompeu a série de sucessos de François Delecour, o mais rápido nas quatro primeiras classificativas do Rally Madeira Legend. O piloto francês seguia no comando da prova com uma vantagem de 21,1 segundos sobre o segundo classificado que é Rui Pinto.

O espanhol Jesus Ferreiro, com um Ford Escort Mk II, mantém o terceiro posto e está a 44,8 segundos do comandante.

A terceira secção do Rally Madeira Legend foi bastante animada, pois os dois concorrentes que seguiam na frente dividiram as vitórias em troço cronometrado nas segundas passagens por Meia Serra e Serragem. Rui Pinto, a bordo de um Ford Focus WRC 05 e que já tinha sido o mais veloz na última classificativa da secção anterior, recuperou 11,1 segundos da sua desvantagem na PEC 6, mas François Delecour respondeu na prova especial de classificação seguinte e repôs 4,8 segundos do seu avanço.

A meio da última secção de sábado, o francês do Peugeot 306 Maxi continuava na frente da classificação e dispunha duma diferença de 14,8 segundos para o seu mais direto perseguidor, Rui Pinto. O lugar mais baixo do pódio instantâneo continuava na posse do espanhol Jesus Ferreiro, ao volante de um Ford Escort Mk II, que distava 1.00,8 do topo da tabela classificativa.

Depois de cumpridos os dois primeiros dias de competição desta organização do Club Sports da Madeira. O conceituado piloto francês, que está aos comandos de um Peugeot 306 Maxi, apenas não venceu 2 das 9 classificativas já cumpridas e dispõe de um avanço de 1.09,8 sobre a restante caravana. Rui Pinto, com um Ford Focus WRC 05, ainda deu alguma réplica ao comandante a meio do dia de hoje, mas desistiu por avaria mecânica no penúltimo troço cronometrado da jornada.

Quem mais beneficiou desse abandono foi o espanhol Jesus Ferreiro, ao volante de um Ford Escort Mk II, que é segundo e dispõe, por sua vez, de uma vantagem de 1.12,6 para Roberto Martins em Renault Clio 2. O lote dos cinco primeiros classificados inclui ainda o britânico “Frank” Kelly no Ford Escort Mk II internacionalmente conhecido como “Baby Blue” e o madeirense Cláudio Nóbrega, sempre muito espetacular com o Datsun 1200.

Em posições de destaque estão ainda João Martins, sexto absoluto e melhor entre os Históricos com um Ford Escort Mk I, Ernesto Cunha ao volante de um Subaru Impreza, Filipe Fernandes tripulando um VW Golf III, Nelson Silva com Mitsubishi Lancer Evo VI e Emanuel Martins em Citroën Saxo.

O Rally Madeira Legend termina hoje, 17 de novembro, após a disputa da quarta secção, dupla passagem por Terreiro da Luta intercalada por nova evolução por Meia Serra. A entrega de prémios acontece a partir das 13:00 no pódio colocado na Praça do Povo. Às 15:00 tem lugar uma prova de slalom na baixa da cidade.