FPAK Júnior Team: Triunfo de Vítor Matias, tudo se decide em Viana do Castelo | AutoSport

Depois da desclassificação de Rafael Rego/Inês Veiga (KIA Picanto GT), eles que tinha liderado desde o início da prova e até ao momento que lhes foi comunicada a decisão, Vitor Matias/André Gaspar (KIA Picanto GT) ficaram na frente com 2.2s de avanço para Pedro Pereira/João Aguiar (KIA Picanto GT), na última especial a dupla do KIA preto acrescentou mais 2.4s à vantagem e venceu pela primeira vez este ano, o que significa que as contas vão bastante mais equilibradas para a última prova do ano, o Rali de Viana do Castelo.