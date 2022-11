FPAK Júnior Team, Mariana Machado: “Fiquei apaixonada e espero continuar no mundo dos ralis” | AutoSport

Embora não tivesse terminado, devido a um problema técnico, o Rali de Viana do Castelo, quinta e última prova do calendário do FPAK Júnior Team, Mariana Machado adorou a sua experiência como piloto de ralis e torce para que surja a oportunidade de, no futuro, poder prolongá-la. “Ainda não tenho nada definido para 2023, mas espero continuar no mundo dos ralis. Fiquei, verdadeiramente, apaixonada por ralis!”, referiu a jovem piloto (18 anos) de Vila Verde a quem foi confiado o KIA Picanto da equipa Sports & You na iniciativa promovida pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting destinada à descoberta de novos valores para os ralis.

Primeira mulher em Portugal a sagrar-se campeã nacional de karting [2015, juvenis], Mariana Machado ainda tinha 17 anos quando, no passado mês de junho, teve início o FPAK Júnior Team. Com Pedro Dias da Silva como co-piloto, a jovem kartista apenas assumia o volante do KIA Picanto para disputar as classificativas, algo que foi superando com muita vontade e determinação nas quatro primeiras provas (Castelo Branco, Alto Tâmega, Constálica e Vidreiro).

“Agora, no Rali de Viana do Castelo diverti-me muito e foi tudo bastante diferente, pois estava a melhorar os tempos troço após troço. Como já tenho carta de condução, pude guiar nos reconhecimentos e ditar as ‘notas’ definidas por mim ao navegador. Ou seja, durante a prova batia tudo certo com o que eu via, quando antes estava obrigada a improvisar. É uma experiência distinta estar ao volante num rali do primeiro ao último quilómetro, sensação que eu desconhecia…”, explicou a jovem piloto, que se viu forçada a desistir a duas classificativas do final, quando, antes da segunda passagem por Montaria, a ponteira da direção do KIA Picanto cedeu.

“A minha evolução como piloto de ralis deu um grande salto, por razões óbvias, e só tenho pena de não ter concluído esta última prova. Agradeço a todos os patrocinadores que nos acompanharam neste projeto e endereço, também, um grande muito obrigado à Sports&You por ter acreditado em mim para representá-la no FPAK Júnior Team”, concluiu Mariana Machado, que na hora de encerrar a época não deixou de se mostrar a sua gratidão a Pedro Dias da Silva, o seu navegador nas quatro primeiras provas, e ainda a Luís Boiça, que a acompanhou neste Rali de Viana do Castelo.