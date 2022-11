FPAK Junior Team, José Maria Bastos: “incrível ano de estreia nos ralis!” | AutoSport

José Maria Bastos fechou o ano no terceiro lugar do Rali de Viana do Castelo e também no terceiro lugar do FPAK Júnior Team, uma competição em que obteve quatro pódios em cinco ralis, ficando no entanto muito longe da luta pelo triunfo no troféu, até porque a sua experiência de ralis era nula antes da primeira prova deste ano, o Rali de Castelo Branco. Foi um dos participantes no FIA Rally Star, onde representou Portugal, mas ralis só fez mesmo este ano.

Este Rali de Viana do Castelo foi foi disputado em condições difíceis de piso húmido e alguma lama, sendo que o jovem piloto de Cascais teve pela frente um grande desafio ainda que esta prova tenha sido um passo importante na sua aprendizagem no mundo dos ralis: “Fechámos o ano com um pódio depois de um rali bem complicado. Com muita lama e sujidade na estrada, um ligeiro toque numa pedra que resultou num furo e num braço de suspensão empenado condicionou-nos a manhã.

Para a tarde as diferenças já eram grandes para a frente e restava-nos segurar o terceiro lugar, o que fizemos com sucesso! No último troço e já de noite arriscamos um pouco mais para fechar o ano da melhor forma e conseguimos vencer o troço.

Um prémio merecido para todos os que me apoiaram ao longo de todo o ano e em todos os ralis!

O meu agradecimento também ao António Pereira por toda a dedicação e trabalho incansável que foi fulcral para este incrível ano de estreia nos ralis!”