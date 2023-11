FPAK Júnior Team 2023, Pedro Pereira: “muito mais do que um título desportivo” | AutoSport

A época 2023 do FPAK Júnior Team encerrou em grande, com a vitória de Pedro Pereira e João Aguiar no Rali Viana do Castelo, conquistando assim o título.

Num discurso emocionado após a vitória, o piloto destacou: “Começámos como desconhecidos, contra pilotos mais experientes. Sabíamos que a única chave para continuar a fazer ralis era vencer, era o passaporte para viver o nosso sonho, e foi isso que nos motivou a arriscar sempre um pouco mais. Mantivemos a humildade, os pés bem assentes na terra, e superámos todos, alcançando a vitória. Um agradecimento profundo à Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting pela confiança nos jovens, pelo suporte vital e por não deixar morrer os nossos sonhos. À equipa MNE Sport, um reconhecimento especial pelo empenho em proporcionar sempre as melhores condições. Também ao Município de Famalicão e a todos os patrocinadores, que, juntos, foram a alavanca para o sucesso. Esta vitória representa muito mais do que um título desportivo, é a materialização do trabalho árduo, resiliência e apoio. Obrigado a todos os que acreditaram e tornaram possível este sonho. “

Com a época de 2023 agora encerrada, a equipa está já empenhada na preparação de 2024 e espera-se novidades e um projeto ambicioso integrado no Campeonato de Portugal de Ralis, mantendo ambição de vencer.