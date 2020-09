Organização do Rally Fafe Montelongo aconselha público a ver prova no Eurosport

A organização do Rally Fafe Montelongo (2/4 outubro), que será a terceira prova do FIA ERC (European Rally Championship), face à situação de contingência atual vivida no país e ao imperativo cumprimento de um conjunto de regras emanadas tanto da Autoridade de Saúde como da FIA (Federação Internacional do Automóvel) e da FPAK (Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting), aconselha o público a assistir à prova através das transmissões televisivas do canal Eurosport.

O Eurosport Events, entidade promotora do evento, e parceira do clube organizador (Demoporto – Clube de Desportos Motorizados do Porto), juntamente com as Câmaras de Fafe e de Vieira do Minho, tem prevista uma grelha alargada de transmissões diretas de várias classificativas e ainda de noticiários específicos no decurso da prova. Em breve serão dados a conhecer todos os detalhes.

Para além de ser vedada a presença de público no Parque de Assistência, em Fafe, numa prova que não vai ter, dadas as circunstâncias, a habitual cerimónia de partida no centro da cidade e a superespecial, haverá ainda outras restrições. As autoridades policiais não permitirão o acesso de espetadores ao início e ao final das provas especiais de classificação do rali. A organização do Rally Fafe Montelongo está a trabalhar para garantir que os adeptos dos ralis possam, a partir de casa, acompanhar em tempo real as incidências da prova através das redes sociais e da web oficial, entre outros dispositivos.