Ni Amorim (FPAK): “Eurosport e a FIA estão surpreendidos como foi possível montar o rali em 5 semanas”

O presidente da FPAK (Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting), Ni Amorim, acompanhou o primeiro dia do Rally de Fafe Montelongo junto de responsáveis da FIA (Federação Internacional do Automóvel) e do Eurosport Events, promotor do FIA ERC (European Rally Championship), que não deixaram de manifestar o seu agrado pelo trabalho desenvolvido pelo Demoporto em tão curto espaço de tempo: “Este rali vai para o guiness, pois foi feito em apenas 5 semanas. Ainda agora, numa reunião com elementos da FIA e do Eurosport eles não esconderam, de forma unânime, a sua surpresa, perguntando-me como foi possível em tão curto espaço de tempo montar um rali do Europeu. A verdade é que o Demoporto fez um trabalho digno de elogios”, revelou o presidente da entidade federativa.

Depois de uma volta por algumas classificativas, Ni Amorim gostou do que viu na estrada: “A minha impressão, para já, é muito positiva. O frio e a chuva que se têm feito sentir ajudam, por um lado, ao objetivo de manter o público distante do rali, que era uma das condições para a prova poder realizar-se. De resto, sinto uma grande satisfação pelo facto de o parque automóvel, tanto do Europeu como do Campeonato Norte, ser numeroso”, disse.