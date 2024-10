Hayden Paddon campeão Europeu de Ralis

Hayden Paddon confirmou hoje novo título Europeu de Ralis, o segundo consecutivo ao terminar em terceiro lugar no Rali da Silésia esta tarde. O neozelandês, de 37 anos, junta-se a um clube exclusivo de pilotos que defenderam com sucesso a coroa do ERC, que também inclui Bernard Darniche, Luca Rossetti e o herói polaco Kajetan Kajetanowicz.

Paddon, cujo Hyundai i20 Rally2 equipado com Pirelli foi co-pilotado pelo seu compatriota John Kennard, chegou ao sul da Polónia com uma vantagem de pontos sobre Mathieu Franceschi, o que significa que um resultado entre os oito primeiros seria suficiente, mas o seu terceiro lugar não deixou dúvidas quanto ao resultado da corrida pelo título do ERC 2024, com a BRC Racing Team de Paddon a conquistar o Campeonato FIA da Europa de Ralis por Equipas, à frente da Team MRF Tyres.

Andrea Mabellini garantiu a vitória ao volante do seu Skoda, completando o percurso com um tempo de 1h45:28,9. Jon Armstrong, no Ford, lutou até o fim, mas terminou 18,3 segundos atrás, assegurando o segundo lugar. Hayden Paddon, com seu Hyundai, fechou o pódio a apenas 19,8 segundos de diferença. Mikolaj Marczyk ficou logo atrás, em quarto, seguido por Mathieu Franceschi, ambos em seus Skoda. Yoann Bonato, com seu Citroën, ficou em sexto, enquanto Grzegorz Grzyb e Jaroslaw Szeja completaram o top 8.

“Alívio! Uma época de duas metades, com determinação e garra, toda a equipa conseguiu. A meio da época, estávamos todos desanimados, mas nunca desistimos. Muito obrigado à equipa, foi ótimo ter toda a equipa connosco e os Kiwis connosco. É um dia de cada vez, mas se este é o nosso último rali europeu, então é um grande agradecimento a todos os nossos fãs que nos apoiam do outro lado do mundo, um grande agradecimento a todos os que estão em casa e aos comentadores e aos transmissores. Tirámos uma folga, agora vamos desfrutar dela”.

Franceschi deu boa luta ao longo do ano, mas não deu para mais: “Penso que a sensação é a mesma de todos os finais de época, temos pontos bons e pontos maus. Agora sabemos quais são os pontos que temos de trabalhar para estarmos na verdadeira luta do campeonato no futuro, se é que tenho futuro, espero. Quero dizer obrigado a todos, espero ver-vos em breve”, afirmou Franceschi.