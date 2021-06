Europeu de Ralis arranca na Polónia e tem… duas provas em Portugal | AutoSport

O Europeu de Ralis arranca no próximo fim de semana na Polónia, uma competição que este ano tem duas provas em Portugal, Azores Rallye e Rally Serras de Fafe e Felgueiras.

Tudo a postos para o arranque do ERC 2021, uma competição que, para começar, conta com 72 equipas inscritas. A ‘segunda divisão’ dos ralis da FIA, depois de muito afetada pela pandemia em 2020, tem agendadas oito provas, duas delas em Portugal.

Entre 16 e 18 de setembro, as equipas rumam aos Açores para a terceira prova de terra do ano, e duas semanas depois, após uma viagem de barco para o continente, Fafe recebe novamente a caravana do ERC, depois do Rali Fafe/Montelongo do ano passado.

Estão previstos participar nada menos do que 40 equipas com carros Rally2, e mais 14 nas categorias ERC Junior e ERC3 Junior, representando 13 países.

A ERC-Michelin Talent Factory conta com seis jovens talentos nos Rally2, enquanto o novo Troféu Clio da Toksport WRT, disputado com o novo Renault Clio Rally5, tem um forte line up multinacional.

O ERC2 será uma luta a sete. Vinte pilotos têm os olhos postos no prémio do ERC3 competindo em carros Rally4 da Ford (M-Sport), Opel, Peugeot e Renault.

Quanto aos principais destaques, Alexey Lukyanuk defende o título num Rally Citroën C3 Rally2 da Saintéloc Junior Team2. Marcam presença nomes como Craig Breen (Hyundai), Nikolay Gryazin (Volkswagen) e Andreas Mikkelsen (Skoda), respetivamente. No plantel contam-se ainda nomes como Yoann Bonato (França), Norbert Herczig (Hungria), Fabian Kreim (Alemanha), Miko Marczyk (Polónia), Umberto Scandola (Itália), Nil Solans (Espanha), Simone Tempestini (Itália) e Grégoire Munster (Bélgica).

Outra boa notícia é a presença de Aloísio Monteiro, líder da The Racing Factory, que arranca na Polónia com o seu programa no ERC. Jon Armstrong e Ken Torn são dois nomes fortes à caça da glória no ERC Junior (Rally3). O ERC3 Junior atraiu um line up de 12 jovens de 12 países diferentes, sete dos quais novos na categoria. Por tudo isto espera-se um bom 100º aniversário do Rali da Polónia.