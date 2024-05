ERC: Yoann Bonato vence Rali das Canárias

Yoann Bonato assegurou a sua segunda vitória consecutiva no Rally Islas Canarias, com uma grande exibição impecável na segunda ronda do Europeu de Ralis.

Co-pilotado pelo francês Benjamin Boulloud, Bonato iniciou a etapa decisiva de seis troços com uma pequena margem de 0,3 segundos sobre o seu compatriota Mathieu Franceschi, mas, depois de uma emocionante batalha sob o calor do sol da Gran Canaria, Bonato conseguiu vencer por 2,8 segundos, aproveitando bem o facto de ter começado o dia com dois melhores tempos em troços. A margem nunca foi muito grande, mas deu-lhe a confiança necessária para vencer o rali.

A vitória de Bonato foi a primeira para o Citroën C3 Rally2 no ERC deste ano, mas a segunda para a Michelin em 2024. Com o Škoda Fabia Rally2 de Franceschi também equipado com Michelin, o fabricante francês ampliou a sua vantagem no Europeu de Rally da FIA para fornecedores de pneus.

Para Franceschi, entretanto, dois segundos lugares consecutivos significam que subiu ao topo da cimeira do campeonato de pilotos antes do Royal Rally of Scandinavia do próximo mês.

“Estamos muito felizes”, disse Bonato após a terceira vitória da sua carreira no ERC. “Tentámos dar o máximo de nós e o resultado foi perfeito para nós, para a equipa, para os pneus e para o carro. Foi uma segunda etapa difícil, com as temperaturas a subir, mas correu tudo bem.”

O piloto de 40 anos continuou: “Só temos três provas no ERC este ano e se conseguirmos ganhar cada uma delas será perfeito. Mas com uma diferença tão pequena esta manhã, tivemos de começar como se fosse um novo rali. E resultou.”

Com os pontos do campeonato como prioridade, Franceschi admitiu que teve de resistir à tentação de atacar Bonato, um pentacampeão francês de asfalto, para obter a sua primeira vitória no ERC, embora tenha conseguido uma vitória na PEC11: “Tentámos ter um bom ritmo e uma boa sensação para ver se era possível pressionar Bonato”, disse o jovem de 24 anos. “Mas era demasiado exigente para arriscar demasiado, por isso, para ganhar os pontos, decidimos acalmar a situação, seguir a estrada e chegar à meta.

É fantástico, nunca esperámos este resultado na Gran Canaria porque é um evento especial, ao contrário do asfalto em qualquer outro campeonato, por isso estamos muito felizes. Por vezes é importante pensar no campeonato, por isso seguimos o plano.”

Alejandro Cachón venceu uma emocionante batalha totalmente espanhola pelo último lugar do pódio no seu Toyota GR Yaris Rally2, batendo Diego Ruiloba por 2,7 segundos, com José Antonio Suarez a terminar em quinto. Cachón liderou após a PEC4, mas atrasou-se com um pneu danificado antes de lançar a sua impressionante recuperação.

O atual campeão do ERC, Hayden Paddon, começou a segunda etapa em terceiro lugar, mas com o seu Hyundai i20 N Rally2 a ser prejudicado por um problema de subviragem, o neozelandês teve de se contentar com o sexto lugar.

O campeão do ERC3, Jon Armstrong, ficou em sétimo no seu Ford Fiesta Rally2, depois de ter tido problemas de intercomunicadores. Mads Østberg recuperou de um problema de travões para terminar em oitavo, enquanto Yeray Lemes, das Ilhas Canárias, ficou em nono, um lugar à frente do austríaco Simon Wagner.

O campeão de 2022, Efren Llarena, Enrique Cruz, Alexey Lukyanuk e Erik Cais foram os seguintes classificados, enquanto Filip Mareš, completou a lista dos 15 primeiros classificados do campeonato no seu Toyota GR Yaris Rally2. Uma penalização de dois minutos por infração de pneus deixou Miko Marczyk fora das posições que dão pontos.

Após o acidente a alta velocidade na SS3, Mikós Csomós e Attila Nagy deverão regressar a casa, na Hungria, antes do final do fim de semana para recuperarem a sua forma física. “Ambos temos algumas fraturas, mas nada de grave, embora tenhamos muitas dores em todo o lado, porque o impacto foi de 110 km/h para zero, por isso, mais uma vez, obrigado à Škoda por ter feito um carro tão forte”, disse Nagy.

O Campeonato FIA da Europa de Ralis regressa à terra no próximo dia 13 a 15 de junho, quando a cidade sueca de Karlstad receber a segunda prova do Royal Rally of Scandinavia, a terceira ronda da temporada.

Classificação final: