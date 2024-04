ERC, Rali da Hungria: vitória surpresa de Simone Tempestini

Simone Tempestini estreou-se a vencer no Europeu de Ralis com um triunfo dramático, após um final sensacional no V-Híd Rally Hungary de abertura da temporada de 2024, esta tarde (domingo, 14 de abril).

Ao volante de um Škoda Fabia RS Rally2, Tempestini entrou na disputa quando venceu a SS3 no sábado, antes de completar a especial de abertura 6,3 segundos atrás do líder de sábado à noite, Mikko Heikkilä.

O ex-campeão Júnior do WRC, que é navegado pelo compatriota Sergiu Itu, fez mais progressos no domingo de manhã, quando Heikkilä cedeu o primeiro lugar com uma falha mecânica na PE10.

Quando Mārtiņš Sesks se despistou a dois troços do final, Tempestini ficou com uma vantagem de 7,7 segundos que manteve durante a Power Stage, que decidiu o evento.

Embora o piloto da Keane Motorsport parecesse estar sempre em controlo, o seu caminho para a glória foi facilitado quando o atual campeão europeu Hayden Paddon sofreu uma deflação no pneu dianteiro esquerdo na SS13 e caiu para quarto, enquanto Mathieu Franceschi marcou o seu primeiro pódio ERC em segundo lugar com o tempo mais rápido na Power Stage.

E houve muitos motivos para celebração local quando o herói húngaro Miklós Csomós completou os três primeiros no seu Škoda Fabia: “É uma sensação muito, muito fantástica”, disse Tempestini, de 29 anos, oito vezes vencedor do campeonato romeno. “Fizemos um rali muito bom, o Sergiu fez umas notas muito boas, foi perfeito e estou muito feliz porque é o meu primeiro rali com este carro no ERC e ganhámos.

É muito bom, estou muito feliz”.

Mas enquanto Tempestini celebrava a vitória número um no Europeu de Ralis com 17,0 segundos de vantagem, Heikkilä desesperava na abertura da época do ERC pelo segundo ano consecutivo.

“Parece que é sempre assim, a sorte não está connosco”, disse o finlandês, desanimado, depois de ter liderado por 10,1 segundos a bordo do seu Toyota GR Yaris Rally2. “Primeiro partiu-se a jante e depois partimos a suspensão. Claro que está sempre a bater, mas nada de especial, por isso não consigo perceber porque perdemos a roda.”

Sesks foi o próximo líder do rali a bater, danificando a traseira esquerda do seu Toyota inscrito pela Team MRF Tyres a 7,8 quilómetros do início da penúltima especial, os 10,25 km de Tés. O letão estava a liderar por 6,8 segundos antes do seu abandono prematuro, que ocorreu depois de ter saído da trajetória numa curva à esquerda de alta velocidade e ter batido no que parecia ser um cepo de árvore no vértice da curva.

O herói da casa, Miklós Csomós, não deixou que um forte impacto na traseira esquerda na SS10 e um ‘momento’ em duas rodas na SS11 o tirassem do sério, a caminho do terceiro lugar da geral, 12,9s atrás de Franceschi, que recuperou do capotanço na SS3 para marcar quatro tempos mais rápidos durante o evento.

Depois de ter perdido tempo quando passou por cima de um morro depois de ter falhado um cruzamento na SS8, Erik Cais passou para a frente de Miko Marczyk na SS11, depois de o piloto polaco da ORLEN Team ter sofrido o segundo furo do dia. Apesar de um novo esvaziamento na SS13, Marczyk completou os seis primeiros, à frente de Andrea Mabellini, do campeão do ERC3 Jon Armstrong (Ford Fiesta Rally2) e de Simon Wagner.

Filip Mareš completou o top 10 ao volante de um Toyota, seguido pelo finalista do Rali Dakar Vladas Jurkevičius. Frigyes Turán bateu Martin László para o 12º lugar por 3,9 segundos, depois de o seu colega húngaro ter perdido tempo com uma derrapagem dispendiosa na SS12. Giacomo Costenaro, na sua primeira partida no ERC desde 2016, e Kristóf Klausz completaram o top 15 provisório.

Depois de ter parado com danos no radiador na SS3, o campeão do ERC de 2022, Efrén Llarena, não participou na segunda etapa.

O candidato ao título do ERC, Mads Østberg, foi declarado como não participante depois de ter sido hospitalizado com uma infeção pulmonar na manhã de sexta-feira. Apesar de o norueguês já estar a recuperar, foi-lhe ordenado que descansasse em vez de participar no Rali da Hungria.

A luta para vencer o Campeonato da Europa de Ralis de 2024 continua na ilha espanhola de Gran Canaria no próximo mês, com a 48.ª edição do Rally Islas Canarias, de 2 a 4 de maio, a primeira das cinco rondas do ERC em asfalto desta temporada.