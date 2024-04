ERC, Rali da Hungria: Mikko Heikkilä termina dia na frente

Mikko Heikkilä mantém uma liderança ‘curta’ na sua tentativa de dar ao GR Yaris Rally2 da Toyota uma primeira vitória no Europeu de Ralis, depois de ter concluído a primeira etapa do V-Híd Rally Hungary, na frete de Mārtiņš Sesks por 2,3 segundos.

Sesks estava a caminho de completar o dia de abertura da temporada 2024 do ERC no topo com uma vantagem de 3,8 segundos a uma especial do fim, mas quando o piloto da Team MRF Tyres chegou ao final da SS7 com um pneu traseiro esquerdo danificado no seu Yaris, Heikkilä conseguiu recuperar o primeiro lugar, apesar de ter sido prejudicado por um problema na válvula de escape da sua máquina:

“Estou muito feliz por nós, porque temos feito um bom trabalho nestes troços, mas, mais uma vez, esta válvula de escape é uma coisa muito estúpida”, disse o finlandês. “Perdemos muito tempo por causa disso. Estou contente com o nosso desempenho mas, infelizmente, perdemos 20 segundos hoje por outras razões.”

Heikkilä chegou ao serviço do meio-dia à frente de Sesks por 0,4 segundos, mas ficou surpreendido por estar à frente do seu rival letão e não atrás: “Não tínhamos líquido para lavar o para-brisas e no troço mais longo havia lama nas curvas, pelo que o para-brisas ficou cheio de lama e não consegui limpá-la, pelo que não via e perdemos seis segundos”, disse o finlandês. “Tinha medo de perder mais, mas felizmente não”. Sobre o seu atraso na SS7, Sesks disse: “Não sei onde foi a avaria, diria que foi a três quilómetros ou assim.”

Simone Tempestini venceu o troço a caminho do terceiro lugar na paragem da noite, apenas na sua segunda prova com o Fabia de última geração da Škoda. O múltiplo campeão romeno está 5,7 segundos à frente do vencedor do ERC do ano passado, Hayden Paddon, num Hyundai i20 N Rally2.

O vencedor da Qualificação, Miko Marczyk, é quinto durante a noite, um lugar à frente do herói da casa e vencedor da SS4, Miklós Csomós, que perdeu alguns segundos com uma meio pião durante a tarde.

Depois de conseguir a sua primeira vitória num troço do ERC em SS2, Mathieu Franceschi capotou na SS3, chegando ao final da especial com pneus dianteiros danificados e um Fabia RS Rally2 muito amolgado. Mas respondeu à tarde com duas vitórias em troços para completar o primeiro dia em sétimo lugar: “A primeira especial foi muito boa, com o meu primeiro ‘scratch’ no ERC”, disse Franceschi, equipado com Michelin. “Mas na segunda, tentámos forçar demasiado e numa curva à direita, em que entrei demasiado rápido, bati na berma e capotamos. Nesse momento, perdemos talvez 10 segundos, mas 100 metros depois os pneus perderam ar e foi por isso que perdemos mais de um minuto. Mas faz parte do jogo”.

Depois de vencer a super-especial de sexta-feira à noite, Erik Cais culpou os “notas pessimistas” por não ter conseguido repetir a sua velocidade inicial no rali. O checo é o oitavo classificado após sete troços, tendo passado à frente de Andrea Mabellini na SS6, depois de o italiano se ter atrasado no pó levantado por Kristóf Klausz, que tinha parado para mudar uma roda.

O campeão do ERC3 Jon Armstrong (Ford Fiesta Rally2) é 10º, seguido por Péter Ranga, Simon Wagner, Philip Allen e Martin László.

Frigyes Turán, o vencedor do Rali da Hungria em 2019, atrasou-se devido a um furo na traseira esquerda na PE3 e a um problema de direção assistida na PE4. Como resultado, está em 17º lugar.

A tentativa do ex-campeão europeu Efrén Llarena de recuperar a coroa do ERC que perdeu para Hayden Paddon em 2023 sofreu um revés precoce quando parou na PE3 com danos no radiador e se retirou.

“Aterrámos com a frente do carro e o pára-choques entrou no radiador e fez um buraco muito pequeno”, explicou Llarena, inscrito pela Team MRF Tyres. “Depois disso, começou uma fuga de água, pelo que estamos muito desiludidos.”

Llarena também infligiu danos na traseira esquerda do seu Fabia com um “momento maciço, em quinta velocidade” na SS2, que danificou a montagem do spoiler traseiro do seu carro.

O candidato ao título do ERC, Mads Østberg, foi declarado como não participante depois de ter sido hospitalizado com uma infeção pulmonar na manhã de sexta-feira. Apesar de o norueguês já estar a recuperar, foi-lhe ordenado que repousasse em vez de perseguir vitórias consecutivas no Rali da Hungria.

A próxima etapa do V-Híd Rally Hungary é a prova de 15,34 quilómetros de Iszka, a partir das 09:27, hora local, de amanhã (Domingo, 14 de abril). A Power Stage de Naglőtér, com 18,50 quilómetros, que decide o evento, tem início previsto para as 17:05.

Classificação de sábado: