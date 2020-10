ERC, Pedro Almeida: “Foi um dia difícil em que aprendi muito”

Pedro Almeida e Hugo Magalhães (Peugeot 208 Rally4) terminaram o primeiro dia de prova no terceiro lugar do ERC, a 1m29s do líder, o espanhol J. Bassas também em (Peugeot 208 Rally4). Segundo lugar para o estónio Ken Torn (Ford Fiesta Rally4), a 20.7s do líder com a dupla lusa 1m08s mais atrás.

No primeiro troço tiveram de parar na especial devido a um acidente à sua frente e foi-lhes posteriormente alocado o tempo de 4.00.0, atribuído em função da média das outras classificativas. Só na PE5, Pedro Almeida se interpôs entre Bassas e Torn: “Foi um dia difícil em que aprendi muito. Tivemos troços muito complicados, alguns um pouco escorregadios, mas regra geral, gostei muito”.