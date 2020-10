ERC, Mário Castro: “Experiência fantástica…”

Mário Castro e Ricardo Cunha (Ford Fiesta R2T) terminaram o primeiro dia de Rally Fafe Montelongo no quinto lugar dos ERC3, depois duma boa luta com o belga Amaury Molle (Peugeot 208 R2), isto mesmo com problemas na caixa de velocidades do seu Fiesta: “Sinceramente não fiquei muito contente com a nossa prestação. Desde o segundo troço que andei com problemas na caixa de velocidades. Não é um problema grave mas o suficiente para não me permitir andar mais depressa. Outro ‘problema’ foi também a escolha de pneus. Com o clima tão instável era uma lotaria acertar na escolha e eu não fui muito feliz. Optei sempre por uma escolha mais cautelosa (pneus para chuva) mas apenas no último troço do dia os pneus resultaram. Ainda assim, foi um prazer enorme concluir este dia pois foi uma grande aventura e um grande desafio para mim pois nunca tinha conduzido nestas condições”, disse Mário Castro.

Foto Facebook Mário Castro