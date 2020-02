Craig Breen vai participar no Campeonato Europeu de Ralis de 2020 com um Hyundai i20 R5 da equipa Team MRF. O irlandês de 30 anos vai estar presente em oito provas do Europeu.

Breen terá a companhia do seu navegador habitual, Paul Nagle e começa a sua campanha no Europeu no Azores Rallye, de 26 a 28 de março.