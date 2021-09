Azores Rallye, Andreas Mikkelsen: “em 2012 foi um dos meus eventos favoritos, agora relembrei porquê…” | AutoSport

Andreas Mikkelsen venceu o 55º Rallye dos Açores, após uma batalha emocionante que durou até à etapa final da quinta ronda do Europeu de Ralis. Conduzindo um Skoda Fabia Rallye2 Evo ao lado de Elliott Edmondson, Mikkelsen bateu Dani Sordo e venceu pela segunda vez nos Açores, batendo o espanhol por 14,8s: “Tivemos uma boa luta com o Dani, por isso tentei ser inteligente”, começou por dizer o norueguês: “Fizemos a diferença nas duas últimas especiais para que eu pudesse relaxar um pouco nas [Sete Cidades]. ‘Jogámos’ de forma inteligente e por isso quero dar um grande obrigado à equipa. O Elliott fez um excelente trabalho, eu próprio também estou feliz com a minha pilotagem. Foi realmente uma grande prova e foi divertido lutar com a Dani. Foi um fim-de-semana muito agradável, gostámos muito. Estou muito feliz, desfrutei muito deste rali. Venci aqui há nove anos, é extraordinário estar de volta a este lugar mágico, é sempre muito agradável vir aqui, mas este ano este rali foi um verdadeiro desafio, dois dias muito diferentes, o primeiro dia com muito mau tempo, muita chuva, lama, nevoeiro, hoje (sábado) foi bastante mais agradável, céu limpo, troços secos. Foi um bom dia de rali para nós” disse Mikklesen que fez um paralelo da prova que venceu em 20212 para este: “adorei a prova de 2012, foi um dos meus eventos favoritos e agora lembro-me perfeitamente porquê, os troços são fantásticos, as pessoas, a prova é bem organizada, os troços são incríveis, gosto mesmo deste rali”, disse Mikkelsen. Quando lhe perguntaram se voltava para o ano é que deu uma resposta evasiva: respondeu um “talvez volte…”. Provavelmente e apesar de gostar muito desta prova, tem mais vontade de regressar ao país em 2022, mas ao continente, para disputar a prova do WRC. Será?