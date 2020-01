Aloísio Monteiro no Europeu de Ralis com a The Racing Factory

Tal como sucedeu o ano passado, Aloísio Monteiro volta a correr este ano no Europeu de Ralis com o seu Skoda Fabia R5 Evo. O Rali dos Açores, primeira prova do campeonato, irá assinalar o regresso, sendo que, muito naturalmente, a ‘sua’ The Racing Factory é a equipa responsável pela assistência da viatura checa.

Pelo terceiro ano consecutivo, o piloto portuense decidiu apostar na competição europeia, estando previsto marcar presença em cinco eventos: “Manter a aposta no FIA ERC era fundamental para nós, até porque a The Racing Factory terá mais clientes neste mercado (ndr, o anúncio já não deve andar longe). A experiência que trazemos de cada evento é importante e será útil noutras provas onde queremos participar. Para já está certa a nossa presença em 5 eventos deste Europeu, mas podemos participar pontualmente noutros eventos tanto nacionais como internacionais, inclusivamente numa prova do WRC”, explicou o piloto.

O açoriano Sancho Eiró manter-se-á como navegador de Aloísio Monteiro e isso deixa o piloto muito confiante, uma vez que poderá tirar partido da experiência conjunta angariada nas últimas duas temporadas. “O Sancho Eiró e eu temos uma excelente relação dentro e fora do carro e isso é muito importante neste desporto. O facto do Sancho ser um dos melhores navegadores portugueses da atualidade ajuda-me imenso e estou certo que, com a experiência que temos dos últimos dois anos iremos andar mais rápido em todos os ralis. Estes objetivos não nos deixam pressionados até porque não temos nada a provar, mas sim dar o maior retorno a quem apoia este projeto e levar ainda mais longe o nome da The Racing Factory”, disse.

Aloísio Monteiro iniciará a sua temporada na primeira prova do campeonato, o Azores Rallye, que terá lugar entre os dias 26 a 28 de março. Garantida está ainda a participação no Rally da Poland (26-28 Junho), Rally di Roma Capitale (24-26 Julho), Barum Czech Rally Zlin (28-30 Agosto) e Rally Hungary (6-8 Novembro).