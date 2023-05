Drift Show serviu de ‘aperitivo’ para o Além Mar Rali | AutoSport

O parque de estacionamento nascente da Praia das Milícias foi palco do Além Mar Drift Show, uma iniciativa da Fábrica de Tabaco Estrela e que serviu de aperitivo para mais um Além Mar Rali, prova que estará na estrada nos dias 26 e 27 de maio, centralizada na Lagoa, ilha de São Miguel.

O evento permitiu que os muitos fãs que ali se deslocaram pudessem ter um primeiro contacto com máquinas e pilotos que a partir de sexta-feira estarão na estrada para a terceira prova do Campeonato dos Açores de Ralis. A iniciativa teve como protagonistas os dois pilotos do Team Além Mar, Luís Miguel Rego e Bruno Amaral, ao volante dos seus habituais Skoda Fabia Rally2 Evo e Ford Fiesta R5, respetivamente.

O evento ocorreu um dia depois do Além Mar Rali ter sido apresentado nas instalações da Fábrica de Tabaco Estrela, principal patrocinador do evento e parceiro do Grupo Desportivo Comercial, clube organizador da terceira prova do Campeonato dos Açores de Ralis.

Rui Moniz, presidente da coletividade e da comissão organizadora do rali que marca igualmente o encerramento do Troféu de Ralis de Terra dos Açores destacou “as importantes parcerias que permitem a sua realização, nomeadamente a Fábrica de Tabaco Estrela, a MEO Altice, responsável pelas indispensáveis tecnologias de informação, as Direções Regionais das Obras Públicas e dos Recursos Florestais e outras entidades oficiais como a Câmara Municipal da Lagoa, concelho que recebe a partida e chegada do evento bem como a Além Mar Street Stage, e as autarquias da Ribeira Grande e Vila Franca do Campo, onde também se desenrolam as classificativas”.

Paulo Leal, diretor de prova, explanou as características da prova que tem início “na noite de sexta-feira com duas super especiais e se prolonga com ronda dupla por três troços cronometrados ao longo de sábado. Houve a preocupação de criar um rali compacto, com muitos pontos acessíveis e julgo que alcançamos esse objetivo, também pelo enorme contributo das Direções Regionais, nomeadamente na preparação das estradas a serem percorridas pelos 23 concorrentes inscritos”.

A lista dos 23 concorrentes inscritos para o Além Mar Rali é pautada por uma grande qualidade e integra os principais interessados no campeonato, todos em viaturas Rally2 e pode ser consultada aqui.