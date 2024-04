Diogo Mil-Homens conquista um fabuloso top 3 no Rali das Camélias

Uma exibição simplesmente colossal, protagonizada por Diogo Mil-Homens e Pedro Oliveira, coroou a endiabrada dupla do Toyota Starlet nº 5 com uma presença no pódio absoluto do bilstein group Rallye das Camélias 2024, dominado ainda a refrega reservada às Duas Rodas motrizes.

A prova organizada pelo Clube de Motorismo de Setúbal transformou-se desde o seu arranque em mais uma demonstração do enorme talento de Diogo Mil-Homens que, nada intimidado por enfrentar um plantel recheado de carros muito mais potentes e competitivos, foi capaz de extrair todo o “sumo” do seu pequeno, mas muito bem preparado carro nipónico e discutir taco-a-taco desde o primeiro quilómetro os lugares cimeiros da geral, coroando a sua “faena” com um brilhante 3º lugar, melhorando assim o 4º posto de 2023 e subindo ao pódio final.

Paralelamente, exerceram, sobretudo na segunda parte do rali, um domínio avassalador na refrega das 2RM, vencendo esta classificação particular com toda a autoridade.

“Começamos fortes logo no primeiro troço!… Ao ataque para aproveitar os troços de Sintra, onde somos sempre rápidos. Fomos ganhando progressivamente confiança e os tempos foram surgindo naturalmente. Escolhas certas de pneus, ritmo assertivo e sem grandes exageros e, naturalmente, fomos subindo na classificação. Na parte da tarde, passamos a liderar as duas rodas motorizadas, depois da primeira passagem pelo troço da tapada de Mafra e a partir daí não demos mais hipótese aos nossos adversários. Voltamos depois a Sintra para os últimos dois troços com confiança suficiente para atacar até ao último quilómetro e preparar a festa no pódio!”, resumiu o piloto no fecho da prova.

Digo Mil-Homens realçou ainda que “sentimo-nos muito bem dentro do carro. O Pedro esteve incrível como sempre a navegar e o Toyota mais uma vez não desiludiu”.