Diogo Gago vence na Clio Trophy Espanha | AutoSport

A luta no Clio Trophy Espanha foi fantástica e a cereja no tpo do bolo foi a vitória de Diogo Gago e Jorge Carvalho, que foram para o derradeiro troco com 0.9s de desvantagem, que converteram num triunfo com 6.5s de avanco para a dupla G. Tabares/P. Sánchez. Aos comandos dos competitivos Renault Clio RSR Rally5, 10 equipas arrancaram para a prova que foi equilibrada desde o início. No final do primeiro dia, Diogo Gago já comandava com 3.8s de avanco para German Leal,

Na penúltima especial, mesmo perdendo apenas 3.8s foi suficiente para gaDiogo Gago cair para segundo, a 0.9s do espanhol Miguel Garcia, com Diogo Gago a vencer o último troo com larga margem para a concorrência, vencendo o rali.