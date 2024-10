Danny Carreira vence Clio Trophy Portugal

Chegou ao fim a temporada inaugural do Clio Trophy Portugal, um troféu que culminou com o triunfo de Danny Carreira/Marco Vilas Boas. Três pilotos chegaram ao Rallye Vidreiro Centro de Portugal separados por apenas um ponto, mas depois de uma prova muito complicada devido às condições climatéricas, foi Danny Carreira que se destacou apesar de até meio do rali ter sido bastante ‘apertado’ por Gil Antunes.

Danny Carreira, Gil Antunes e Pedro Pereira Jr. chegaram à prova da Marinha Grande, Alcobaça e Pombal decididos a dar tudo, mas depois de Danny Carreira/Marco Vilas Boas (Renault Clio Rally ⅘) chegarem ao final do primeiro dia de prova 10.2s na frente de Gil Antunes/Diogo Correia (Renault Clio Rally ⅘) depois de vencerem os dois primeiros troços do dia, com Luís Caetano/David Monteiro (Renault Clio Rally ⅘) em terceiro a 20.5s depois de passarem Nuno Coelho/Ricardo Cunha (Renault Clio Rally ⅘) esta manhã foi Nuno Coelho que entrou melhor, mas o azarado foi o líder da prova, Danny Carreira, que perdeu 25.3s e com isso foi ultrapassado por Gil Antunes que passou para a frente, mas não por muito tempo, pois na especial seguinte, a sexta foi a vez de Gil Antunes perder muito tempo e com isso Danny Carreira passou para a frente do rali não mais perdendo o ‘embalo’. Foi aumentando a margem até que os adversários diretos perceberam que já lá não chegavam…

Danny Carreira terminou com quase um minuto de avanço para Gil Antunes, com Luís Caetano a terminar no pódio. Desta forma, o filho de Nuno Carreira, piloto que durante muito tempo passou pelos ralis portugueses com o bonito Subaru Impreza WRX STi com as míticas cores oficiais da marca japonesa, alcança aos 23 anos a sua primeira grande conquista, isto com apenas três anos de ralis, qwue começaram em 2022 com um KIA Picanto GT.

Quanto ao Clio Trophy Portugal, ofereceu aos ralis portugueses grandes duelos e trouxe novos novos nomes para os ralis em Portugal, numa competição bem pensada, estruturada e com grande potencial para crescer e multiplicar o número de concorrentes.