Dani Sordo no Leiria Sobre Rodas | AutoSport

A 9.ª edição do Leiria Sobre Rodas foi oficialmente apresentada, esta quarta-feira, em Leiria, com a revelação de uma novidade de peso: a participação do espanhol Dani Sordo, piloto oficial da Hyundai no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC). Com Programa de quatro dias, de 13 a 16 de outubro, promete um evento único em torno da cultura automóvel e da moto.

A edição de 2022 promete ser uma das maiores da história do evento promovido pelo Município de Leiria, que chegou a atrair mais de 55 mil visitantes antes da pandemia.

Entre os próximos dias 13 e 16 de outubro, as imediações do Estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa voltam a ser palco de um recheado programa de atividades ligadas ao universo automóvel e da moto, com vários motivos de interesse para miúdos e graúdos.

Na apresentação oficial, que decorreu esta quinta-feira, no Jardim da Almuinha foi revelado mais um piloto-estrela para a vertente competitiva do evento: nada menos do que o piloto oficial da Hyundai, Dani Sordo, campeão do Mundo de Ralis Júnior em 2005 e que desde então se tornou um dos mais respeitados pilotos do WRC, onde já conquistou três vitórias e 54 pódios. Sordo estará ao volante de um Hyundai i20 N Rally2, batendo-se no Leiria Motorshow com alguns dos melhores pilotos da História dos ralis portugueses: os campeões nacionais Armindo Araújo (SkodaFabia Rally2 evo), José Pedro Fontes (Citroën C3 Rally2), Pedro Meireles (Hyundai i20 N Rally2) e Pedro Matos Chaves, este ao volante de um Alpine A110 da nova geração.

Matos Chaves foi, aliás, o responsável pelo desenho do novo percurso do Leiria Motorshow, que vai ligar as rotundas do Estádio e da Nerlei. Também o campeão nacional de Clássicos, Joaquim Jorge, vai saltar das pistas para a especial do Leiria Motorshow, tentando disputar a vitória na prova-espectáculo.

Além de Dani Sordo, outra estrela internacional já tinha sido confirmada no Leiria Sobre Rodas: o francês Pierre Lartigue, triplo vencedor do Paris-Dakar e tetracampeão do Mundo de Todo-o-Terreno, que vai dar espetáculo em Leiria com o poderoso Citroën ZX Rallye-Raid com as famosas cores da Camel.

Exposições temáticas serão viagens no tempo

Percorrer o recinto do Leiria Sobre Rodas será como entrar numa máquina do tempo. As exposições temáticas vão homenagear alguns dos modelos mais emblemáticos da história automóvel: os 50 anos da divisão M da BMW, os 50 anos do Renault 5, os 50 anos do Porsche Carrera RS, os 60 anos do Lotus Elan, o 40.º aniversário do Lancia 037, e uma exposição dedicada aos famosos Micro-Carros. Ao mesmo tempo, estará exposta uma riquíssima coleção de 120 motos antigas e de bicicletas históricas, algumas datadas do início do século XX. Também haverá uma zona dedicada às marcas portuguesas de motociclos, com modelos que marcaram gerações em Portugal, como as Famel, Casal, etc.

Os passeios voltam a ser autênticos desfiles de máquinas intemporais, estando agendados passeios de Vespas (dia 15), de Mini Honda (dia 15), de motorizadas antigas (dia 16), de Harley Davidson (dia 16), de bicicletas antigas (dia 16) e o já tradicional passeio de veículos clássicos, que encerra o evento no dia 16.

Os aficionados da memorabilia terão uma Feira de Automobilia com cerca de 40 expositores e milhares de artigos, enquanto os mais novos poderão desfrutar de uma pista de karting infantil. O Leiria Sobre Rodas terá entrada gratuita na quinta-feira (dia 13), e bilhetes pagos na sexta-feira, sábado e domingo, com valores entre os 3 euros (bilhete diário) e os 7.50 euros (bilhete de três dias). Os bilhetes podem ser adquiridos online em teatrojlsilva.pt e no recinto nos dias do evento.

Na apresentação, o presidente da Câmara Municipal de Leiria, Gonçalo Lopes, realçou o crescimento do evento, em público, em diversidade e qualidade, tendo deixado uma palavra de reconhecimento a todos os parceiros pelo contributo que têm dado para o sucesso e enriquecimento deste evento, nomeadamente o Instituto Politécnico de Leiria pela dimensão científica que oferece ao Leiria Sobre Rodas.