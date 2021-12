Taça de Portugal dos Ralis Regionais/Rali do Algarve: Norte e Centro faltam à festa no Sul | AutoSport

A FPAK e o Clube Automóvel do Algarve levam este ano a cabo a Taça dos Campeões de Ralis Regionais/Claudino Romeiro, evento que pretendia reunir os melhores classificados dos ‘regionais’ lusos. Contudo, conhecida a lista de inscritos, ficou a saber-se que entre as 41 equipas inscritas, a maioria é local, e a ideia de levar os diversos melhores classificados dos Campeonatos Norte e Centro, ao Sul, não resultou.

Seja como for, festa é festa, e só faz falta quem está…

Os participantes ficarão habilitados a terminar a época como o ‘campeão dos campeões’ dos regionais portugueses, assim como nas respetivas categorias, embora pelo que já se percebeu, a ‘luta’ de regiões não se vai dar.

Seja como for, eram elegíveis concorrentes dos Campeonatos Regionais de 2021 do Norte, Centro, Sul, Açores e Madeira os cinco melhores classificados de cada um dos grupos: P1; P2; P3; X1; X2; X3; X4.

A prova encerra também as contas dos Campeonatos de Portugal de Ralis Clássicos, Campeonato Sul de Ralis e Campeonato de Portugal de RGT Ralis.

Em termos de estrutura, e dois anos depois, Lagos volta a receber ralis, já que os participantes do rali vão poder disputar uma super especial num percurso delineado à volta dos Paços do Concelho da cidade. De resto, no sábado, realiza-se o Shakedown e três especiais, Portimão, por duas vezes e a super especial de Lagos. No dia seguinte, domingo, mais cinco troços, Chilrão e Monchique percorridos duas vezes com o rali a terminar com a super especial de Portimão.

Lista de Inscritos – CLIQUE AQUI



Programa

Sábado, 4 de dezembro

Shakedown (Lagoa) 4.00 km 08:00

etapa Service A – Fatacil – 15 Min 14:40

PE1 Portimão 1 9.50 km 15:33

PE2 Portimão 2 9.50 km 16:36

Service B – Fatacil – 30 Min 18:01

PE3 SSS Lagos 1.60 km 21:00

Service C – Fatacil – 45 Min 21:00

Domingo, 5 de dezembro

Service D – Fatacil – 15 Min 08:30

PE4 Chilrão 1 17.60 km 09:45

PE5 Monchique 1 10.25 km 10:25

PE6 Chilrão 2 17.60 km 11:08

PE7 Monchique 2 10.25 km 11:48

Service E – Fatacil – 30 Min 13:13

PE8 SSS Portimão 2.50 km 14:45