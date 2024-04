Start Sul: Márcio Marreiros vence Rali de Portimão

Márcio Marreiros/Ricardo Barreto (Skoda Fabia R5) venceram o Rali de Portimão, segunda prova do Campeonato Start Sul de Ralis, na frente de Armando Carvalho/Ana Santos (Mitsubishi Lancer Evo IX) que terminaram a 17.8s, e na prática, foram eles os ‘vencedores’ já que foram os mais pontuados na competição em que Marreiros não participa.

A fechar o pódio ficaram José M. Gomes/José Martins (Honda Civic Type R), que terminaram a 1m22.2s da frente, e venceram as duas rodas motrizes da competição sulista. Luís Nunes/João Costa (Mitsubishi Lancer Evo VI) foram quartos a 1:31.2 da frente, seguidos de Paulo Cruz/Inês Veiga (Mitsubishi Lancer Evo 10) a2:05.4, José Viana Martins/Pedro Contente (Peugeot 208), a 3:01.0, Carlos Marreiros Jr/Nuno Duque (Citroen Saxo) a 3:26.1, Miguel Costa/Guilherme Sousa (Opel Astra Gsi) a 3:56.4, João Filipe Monteiro/Fernando Gonçalves (Renault Twingo R2) a 4:07.3 e a fechar o top 10, António Correia/Florival Neto (Peugeot 208 R2) a 5:54.1.

Fernando Peres e José Pedro Silva (Mitsubish Lancer Evo IX) foram os primeiros líderes, venceram as duas primeiras especiais, mas na PEC a caixa de velocidades do Mitsubishi cedeu com Márcio Marreiros no Skoda Fabia R5, que rodava a 1.2s da frente, foi para a frente do rali e daí não mais saiu…

Contudo, Armando Carvalho/Ana Santos no bem preparado Mitsubishi Lancer Evo IX deram muita luta, estava a 6.5s quando Marreiros assumiu o comando da prova com João Bica/Pedro Conde (Mitsubishi Lancer evo IX) mais 5.3s atrás, na PEC5, Marreiros venceu a dilatou em mais 2.0s a margem, que antes da assistência final era de 5.8s. No penúltimo troço, Marreiros atacou colocou a margem em 10.8s e na última especial a diferença era grande demais para ser recuperada em condições normais pelo que tudo ficou na mesma até porque Armando Carvalho teria sempre a pontuação máxima no Campeonato Start Sul de Ralis e não fazia sentido arriscar isso.

Segundo no Rali do Algarve, João Bica ficou pelo caminho, os restantes melhor classificados no Rali do Algarve não vieram a esta prova, Paulo Anselmo desistiu, Viana Martins foi sexto, pelo que a tabela do campeonato muda muito face à primeira prova. A próxima prova da competição é o Rally Flor do Alentejo / Cidade de Serpa a 24 e 25 de maio, em piso de terra.