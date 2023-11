Rali de Viana do Castelo: tempo de decisões no Promo e Start Norte de Ralis | AutoSport

No que ao Promo e Start Norte de Ralis diz respeito o Rali de Viana do Castelo tem a nuance da prova da cidade da foz do Lima não ser a última dos campeonatos, e portanto as decisões dos títulos podem transitar para a prova seguinte.

Jorge Carvalho (Peugeot 208 R2) está a tentar ser totalista em ambos os campeonatos que lidera, contudo o homem de Poiares está mais confortável na liderança do Start do que no Promo, já que neste último tem Rui Borges (Citroen C3 N5) perto e Marco Oliveira (VW Polo N5) a recuperar terreno na fase final do ano. Para além disso há ainda a questão de Carvalho já ter somado as sete pontuações permitidas, ao passo que tanto Borges como Oliveira ainda não e como tal podem somar pontos na totalidade em Viana do Castelo.

O rali arranca na 6ª feira com a Super-Especial no centro da cidade de Viana a partir das 20.38h. Neste troço espetáculo a ordem de partida será do número 57 para o 1 e depois do número 58 até ao 99. No Sábado dupla passagem matinal pelos troços de “Mujães / Geraz do Lima” e “S. Salvador da Torre / Amonde”, e de tarde também duas passagens por “Outeiro” e “Montaria”. A cerimónia do pódio será pelas 17.30h junto ao Centro Cultural de Viana do Castelo.