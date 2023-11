Rali de Viana do Castelo: Tempo de decisões em final de época | AutoSport

A cidade de Viana do Castelo recebe este fim de semana a 11ª edição do seu rali em tempo de final de época. Uma prova com 98 equipas inscritas e cujo nível de adesão faz projetar ainda mais o nome “Rali de Viana do Castelo Cidade Europeia do Desporto 2023”.

São cinco os campeonatos que integram a prova do Clube Automóvel de Santo Tirso (CAST), a saber: Campeonato Portugal GT Ralis, Campeonato Portugal Clássicos de Ralis, Campeonato Promo de Ralis, Campeonato Promo Norte de Ralis e Campeonato Start Norte de Ralis. Além disso a prova que conta com o apoio da Câmara Municipal de Viana do Castelo encerra a edição 2023 do FPAK Junior Team, o troféu promovido pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting para jovens pilotos.

Os primeiros carros na estrada nos troços de Sábado serão os sempre aguardados Porsche 911 (991) com Paulo Carvalheiro a apenas 3 pontos de garantir o título de GT de ralis, isto caso o Jorge Perez vença, porque se espanhol falhar o 1º posto entre os GT Carvalheiro é logo campeão.

Nos clássicos as coisas estão mais renhidas já que apenas 2 pontos separam o líder José Merceano (Mitsubishi Lancer Evo IV) do 2º Nuno Mateus(Também em Lancer mas Evo VI). Pode-se dizer que quem ficar à frente será campeão.

No Campeonato Promo de Ralis, Adruzilo Lopes (Mitsubishi Lancer Evo X) já garantiu o título há um mês na Marinha Grande, tal como Miguel Carvalho (Peugeot 206 GTi) no campeonato de duas rodas motrizes. Mas em Viana está ainda em jogo o vice-campeonato com o açoriano Rui Borges (Citroen

C3 N5) e o mesmo Miguel Carvalho na luta. Mais há mais, que trataremos noutros artigos…

O rali arranca na 6ª feira com a Super-Especial no centro da cidade de Viana a partir das 20.38h. Neste troço espetáculo a ordem de partida será do número 57 para o 1 e depois do número 58 até ao 99. No Sábado dupla passagem matinal pelos troços de “Mujães / Geraz do Lima” e “S. Salvador da Torre / Amonde”, e de tarde também duas passagens por “Outeiro” e “Montaria”. A cerimónia do pódio será pelas 17.30h junto ao Centro Cultural de Viana do Castelo.