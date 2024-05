Rali de Santo Tirso conta com 79 equipas inscritas

São 79 as equipas inscritas na edição de 2024 do Rali de Santo Tirso, prova pontuável para o Campeonato Start Norte de Ralis e Campeonato Start 2RM Norte de Ralis.

A prova é organizada pelo CAST – Clube Automóvel de Santo Tirso e conta com o apoio da Câmara Municipal de Santo Tirso, conta com 79 equipas inscritas para serem seguidas pelos adeptos de ralis nas estradas tirsenses.

A edição deste ano tem algumas alterações estruturais, uma delas no parque de assistência que passa a ser no Parque Sara Moreira e obrigou a uma limitação do número de equipas aceites. Contudo, mesmo assim, diz a organização que o Rali de Santo Tirso é o segundo rali mais concorrido este ano em Portugal, de todos os disputados até ao momento. Das 79 equipas, 15 são do concelho de Santo Tirso.

Entre as equipas inscritas estão os principais intervenientes no Campeonato Start Norte de Ralis: Filipe Teixeira / António Campos os líderes do campeonato num Peugeot 208 R2, Fernando Teotónio e Luis

Morgadinho que com um Mitsubishi Lancer Evo IX vêm do Fundão e este ano apostam nos ralis no Norte do país, não esquecendo Marco Oliveira e Ricardo Sousa com o VW Polo N5 com que foram segundos classificados na edição de 2023 da prova tirsense.

Para além destes destacam-se alguns “outsiders” como os vencedores do ano passado Jorge Santos e Vitor Hugo, só que este ano com um Citroen C3 R5, os irmãos António e Ana Cruz Monteiro que trazem de Leiria o Peugeot 208 T16, sendo obrigatório realçar a dupla Tirsense João Andrade / Pedro Santana no Peugeot 208 Rally4 com que disputam a Peugeot Rally Cup Portugal e ainda o famalicense Tiago Silva navegado por Pedro Alves que este ano fez um “upgrade” para um Ford Fiesta R5.

A prova inicia-se como é habitual com a superespecial de 6.ª feira à noite, mas desta feita em novo local em torno da rotunda Timor Lorosae na saída sul da cidade. No sábado temos de manhã as já habituais classificativas de “Mourinha / Hortal” e “Refojos / Assunção” com dupla passagem. De tarde regressa o troço “Guimarei / Serra” que não é disputado desde 2021 e a estreia de “Serra da Agrela” que sobe a EN207 até à Serôa em Paços de Ferreira, ambos com dupla passagem. O rali tem o seu final frente à Câmara Municipal de Santo Tirso às 18.20h de sábado para a entrega de prémios.

Lista de inscritos, AQUI.